Personne ne l'Harit

Titulaire pour la première fois de la saison en Ligue des champions, Amine Harit a merveilleusement endossé le rôle de moteur dans la large victoire de l'OM ce mardi face au Sporting. Un retour en grâce au meilleur des moments pour une équipe qui avait désespérément besoin du profil du Marocain pour exister en Ligue des champions.

Dans tous les bons coups

Le mérite d'Harit

Par Alexandre Lejeune

Amine Harit fait partie de cette caste de joueurs qui carburent à la confiance. De ceux qui, s’ils ont les jambes, l’envie et l’appui de leur coach, sont capables de retourner une partie, et même de fondamentalement changer le visage d’une équipe. Ce mardi soir, dans un Vélodrome tristement vide, le Marocain a réuni tous ces éléments et permis à Igor Tudor de ne pas tirer une croix définitive sur un avenir en Ligue des champions. Car au bout de cinquante secondes de jeu, lorsque Trincão se jouait de Balerdi et Veretout, trop laxistes, et trompait Pau López, il n’était pas impossible de penser que la soirée de l’OM allait tourner au cauchemar et que l’aventure en C1 était déjà bonne à jeter à la poubelle. Heureusement, les Phocéens ont vite réagi et pu compter sur leur meneur, qui a porté tout un collectif sur ses épaules et délivré sans doute son match le plus abouti sous la tunique marseillaise.Déjà auteur d’une très grosse entrée à Angers vendredi dernier , l'ancien Nantais a confirmé qu’il postulait désormais à plus qu’un rôle de joker de luxe, à qui on offre dix minutes de jeu par-ci par-là. Une raison à cela : il représente aujourd’hui tout ce que Tudor s’efforce à demander à ses hommes depuis son arrivée, à savoir de la verticalité. Ce qui avait cruellement manqué à Payet et Gerson face à Francfort il y a trois semaines, tous deux relégués sur le banc pour la venue du Sporting. En pleine possession de ses moyens en ce moment, le numéro 77 olympien endosse à merveille le costume de l’insouciant, de celui qui file directement vers le but adverse dès qu’il touche le cuir et parvient souvent à briser les lignes des milieux adverses grâce à ses changements de direction.Un rôle précieux pour l’OM, qui n’a pas vraiment d’autre profil de moteur tel que celui du Marocain dans son effectif. Au-delà du déséquilibre constant qu’il a apporté pendant ses 77 minutes sur le pré ce mardi, Harit s’est aussi illustré dans le domaine aérien - un talent bien dissimulé jusque là - en plaçant une tête digne d’un goleador, permettant aux siens de reprendre l’avantage et de les mettre sur la voie d’un précieux succès. À son crédit, c’est aussi lui qui dépose le ballon sur la tête de Balerdi pour le but du break, synonyme de fin du suspense. En somme : une prestation XXL dont Marseille avait désespérément besoin pour se maintenir en vie en C1.Il reste néanmoins à Harit des automatismes à trouver avec Sánchez et Ünder, ses deux compagnons de route du soir avec qui il n’a pas énormément combiné, mais on peut déjà légitimement imaginer que Tudor a envie de reconduire ce trio offensif dans huit jours à Lisbonne pour la deuxième manche. Avant cela, le natif de Pontoise peut s’accorder quelques heures pour savourer cette prestation. Car son retour en grâce sonne aussi comme une magnifique récompense pour un joueur qui a retrouvé il y a peu les Lions de l'Atlas et surtout, qui a attendu tout l’été que Pablo Longoria daigne lui passer un coup de fil pour le rapatrier., dévoilait l'ancien de Schalke 04 en conférence de presse début septembre. Depuis, l’histoire d’amour est parfaite, le joueur étant devenu au passage l’un des chouchous des supporters, qui lui avaient offert une magnifique ovation lors de sa (deuxième) présentation en fin de mercato. Nul doute que la relation deviendra encore plus forte si Harit parvient à changer la face de cette équipe dans les prochaines semaines et à envoyer toute une ville redécouvrir les plaisirs d’un huitième de finale de Ligue des champions. Mais le chemin est encore long.