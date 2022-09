Sans son couloir gauche, l'équipe des députés se dissout face aux stars

Alors que les rencontres de l’équipe de France de l’Assemblée Nationale se disputent régulièrement dans l’anonymat relatif, la rencontre les opposant ce mercredi à une sélection d’anciens joueurs, de chanteurs et de comédiens a attiré les regards. Les partis de gauche décidant de boycotter l’évènement à cause de la présence de quatre membres du RN, la politique s’est invitée sur le rectangle vert. Et si l’envie de faire passer le foot avant ses convictions était dans toutes les bouches, difficile de s'y tenir.

« Je n’ai jamais vu autant de médias pour un match de branquignoles. »

Pas de politique dans le vestiaire mais bien à l'échauffement

Vous avez dit collectif ?

« Matt Pokora et Patrick Bruel se tirent la bourre pour être le meilleur buteur du Variété Club de France »

Par Alexandre Le Bris, à Paris

Propos recueillis par ALB.

Ce mercredi sur les coups de 18 heures, les abords du stade Émile-Antoine, situé au pied de la Tour Eiffel, étaient bondés. Si les matchs de l’équipe de France de l’Assemblée Nationale passent souvent inaperçus et restent traditionnellement l’apanage de quelques observateurs politiques, cet affrontement face à la sélection Positive Football, coachée par Omar Da Fonseca et composée notamment de Sonny Anderson ou Matt Pokora, a déplacé les foules.Chargés de caméras, smartphones ou encore de micros, une bonne quarantaine de journalistes ont investi le terrain dès l’échauffement des joueurs. Et comme ce député l’a fait remarquer, ce n’était pas pour voir du grand football :En 48 heures, l’aspect caritatif de ce match au profit de l’association e-Enfance, qui aide les jeunes victimes de violences numériques, a été largement dépassé par un tourbillon médiatique provoqué par le boycott des partis de gauche . La France Insoumise et le Parti Socialiste ont chacun expliqué leur mise en retrait par la présence, inédite, de députés du Rassemblement National au sein de l’équipe. De quoi faire bondir certains députés qui n’ont pas hésité à sécher l’échauffement d’avant-match ce mercredi soir pour aller dévorer les micros tendus. Une preuve que, même chaussé de crampons, en tenue bleue frappée du coq avec les deux étoiles, un député reste un homme politique.Pendant près de 20 minutes avant le début de la rencontre, nombre d’entre eux se sont présentés à la presse et ont livré un discours bien rodé sur le boycott de leurs collègues de gauche de l’Assemblée., avance le député RN du Pas-de-Calais Emmanuel Blairy., abonde son capitaine du jour et proche du président Macron, Karl Olive . Ils avaient même passé le mot à Matt Pokora, chanteur attaquant du camp des « stars » :. Unedixit Karl Olive pour laquelle les acteurs de cette rencontre ont récolté 35000 euros.Heureusement qu’Omar da Fonseca, coach de la sélection Positive Football était là pour détendre un peu l’atmosphère en cet avant-match avec ses envolées lyriques. Pendant ce temps-là, Franck Signorino, Vitorino Hilton ou Sonny Anderson s’échauffaient en faisant une « brésilienne » tandis que du côté des députés coachés par Luis Fernandes, ça ne ressemblait à rien. Enfin surtout pas à une équipe soudée et coordonnée, le groupe enchaîne les frappes à froid entre des semblants de pas chassés et des talons-fesses.lance un journaliste à un député., lui rétorque-t-il, plus vigilant devant une caméra que pour écouter les consignes de son coach. Et si le début de la rencontre est accroché, les élus perdent rapidement l’un de leurs quatre représentants RN en la personne de Julien Odoul, latéral droit du soir, victime d’une rupture du ligament rotulien, selon son coach et son capitaine. Et alors qu’il quitte le terrain sur un genre de brancard, le comédien Redouane Bougheraba demande de quel bord politique son coéquipier fait partie. On ne lui avait peut-être pas tout expliqué.Toujours est-il qu’ensuite, l’équipe de l’Assemblée a découvert que Matt Pokora était aussi bon avec ses pieds qu’avec ses cordes vocales, si ce n'est plus. Son quadruplé avant la mi-temps n’a cependant pas étonné Karl Olive :L’équipe Positive Football, dans laquelle figuraient également Wilfrid Mbappé, Smaïl Bouabdellah, Mathieu Bodmer ou encore Jessica Houara-d'Hommeaux ont déroulé, collant un 9-2 à leurs adversaires du soir. Ce sont finalement Christian Karembeu et Redouane Bougheraba, buteurs du camp politique (sans étiquette et sans mandat donc), qui ont été le mieux représenté leur équipe : le premier a excellé à la récupération et le second a agi en opportuniste pour changer d’équipe en deuxième période., lui a gentiment lancé un député., s’est fendu l’humoriste. Comme quoi, les maillots et les crampons n'ont dupé personne.