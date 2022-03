Milan refroidit le Napoli

Remarquablement bien organisé et exemplaire de sérénité derrière, Milan a couché le Napoli, grâce à un pion du Maître Renard Olivier Giroud. Un succès maîtrisé (0-1), qui permet au Diavolo de revenir au premier rang de la Serie A.

Le feu et la glace

Giroud, Fantastic Mister Fox

SSC Napoli (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui - Ruiz (Mertens, 76e), Lobotka (Lozano, 82e) - Politano (Ounas, 68e), Zieliński (Anguissa, 82e), Insigne (Elmas, 68e) - Osimhen. Entraîneur : Luciano Spalletti.



AC Milan (4-2-3-1) :Maignan - Calabria (Florenzi, 80e), Kalulu, Tomori, Hernández - Bennacer, Tonali (Krunić, 68e) - Messias (Saelemaekers, 80e), Kessié, Leão (Ibrahimović, 89e) - Giroud (Rebić, 68e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Il n'a plus les noms les plus ronflants. Ni le budget le plus conséquent. Pourtant, l'AC Milan est clairement dans les starting-block. Ceux de la course au, auquel les gars de Pioli ont montré qu'ils pouvaient décidément prétendre, en dominant avec solidité le Napoli, un but à rien ce dimanche.Souvent froidement réaliste cette saison, le Napoli a décidé de changer de visage ce soir : le Maradona est en fusion, et leschoisissent d'embrasser d'emblée la chaleur locale. Di Lorenzo multiplie les montées, Fabian Ruiz régale dans l'entrejeu, Politano virevolte dans tous les sens, et Osimhen est impressionnant de maîtrise en pivot devant. Dominé techniquement, Milan encaisse stoïquement en osant assumer un pressing haut et agressif, qui gèle plutôt efficacement les offensives napolitaines. Les Lombards finissent même pas retrouver une certaine maîtrise, dans le sillage de Giroud, impeccable en déviation, et de Leão, infernal en un contre un. De quoi accoucher d'une première mi-temps enthousiasmante, où les deux formations se seront rendu gnon pour gnon.Désormais bien en jambes, lescommencent le second acte à fond la caisse, alors que le Napoli se met bizarrement à s'emmêler les pinceaux techniquement. Pas fou, Olivier Giroud sent la bonne affaire, se plante dans les seize mètres et profite d'une frappe déviée de Calabria pour zigouiller Ospina à bout portant. Un pion de truand des surfaces, mais len'est pas venu en Campanie pour faire un braquage. Les Rouge et Noir abandonnent certes le contrôle du ballon, mais pas du match, en serrant toujours de près les offensives napolitaines. Naples aura beau monopoliser le cuir dans le dernier quart d'heure, les Milanais ne lâcheront ni leur bout de gras, ni les trois points. Et empochent une victoire fondamentale : voilà désormais lesleaders de Serie A, deux unités devant l'éternel rival