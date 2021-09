Mike Maignan, rouge, noir et fier

Ciblé par des cris racistes lors de la rencontre entre la Juventus et l'AC Milan, Mike Maignan, le portier des Rossoneri, a décidé de prendre la parole pour réagir. Les mots sont forts, justes, et soulèvent une énième fois ce problème du racisme dans le foot, et plus particulièrement en Italie.

18 lignes, 249 mots. Et des termes forts, qui vous claquent à la gueule.. À peine arrivé à l'AC Milan que Mike Maignan montre déjà la voie. Et fait entendre sa voix. Dimanche soir, le portier de l’équipe de France a été la cible d’insultes et de cris racistes lancés par certains supporters de la Juventus. Il a continué de faire son travail, avec professionnalisme, sans répondre. Sa meilleure réponse a été sur le terrain : il a encore une fois été excellent, permettant au Milan de rester dans le coup avant d'égaliser. Après la rencontre, Mike a décidé de ne pas garder le silence. Et voilà que mardi soir, à 22h12, il publie sur les réseaux sociaux un message plein de sagesse, dans lequel l'on ressent une colère sous-jacente et son ras-le-bol face à l’attentisme quant au sujet. Car dans les médias italiens, depuis deux jours, pratiquement rien, ou presque, sur les incidents du Juventus Stadium.Que le racisme dans les stades en Italie soit un problème n’est pas nouveau. Cela fait des années et des années que ce mal perdure. Les tifosi de la Lazio, sur qui les médias adorent taper à chaque épisode de racisme, ont souvent servi de bouc émissaire, mais le mal est bien loin de se limiter aux travées du Stadio Olimpico. Dans les années 1990, Marcel Desailly avait déjà été confronté à ce racisme « ordinaire » , lors d’un match disputé sur la pelouse de l’Udinese. Il l’avait raconté en 2019 à beIN Sports."Allez Marcel, arrête, joue ton match et on s’en va." » En 2005, l’Ivoirien Marc-André Zoro, qui évoluait à Messina, a entendu des cris de singe proférés par certains supporters de l’Inter. Il a essayé de quitter la pelouse, mais a été retenu par... Adriano et Obafemi Martins. En juillet 2013, c’est au tour du Franco-Guinéen Kevin Constant, alors joueur de l'AC Milan, d’être ciblé par des cris racistes pendant toute la rencontre disputée sur la pelouse de Sassuolo. L’ancien de Châteauroux avait alors balancé le ballon dans les tribunes et s’était barré, furieux.Et la recrudescence des cas ces dernières années semble indiquer que les choses ne vont pas dans le bon sens : rien que lors des cinq dernières saisons, de nombreux joueurs noirs ont été victimes d’épisodes de racisme, dans de nombreux stades italiens ; Mario Balotelli sur la pelouse du Hellas Vérone, Paul Pogba sur celle de la Fiorentina, Antonio Rüdiger lors du derby face à la Lazio, Moise Kean et Romelu Lukaku à Cagliari, Kalidou Coulibaly à San Siro chez l’Inter, ou encore Simy, couvert d’insultes racistes sur Instagram après un match entre Crotone et Bologne. À chaque fois, les clubs concernés s’indignent, s’efforcent de se dissocier de ces supporters qui leur foutent la honte, se pointent avec un maillotouau match suivant. Mais rien ne change. L’épisode Maignan à Turin n’est finalement qu’un parmi tant d’autres, le racisme y est tellement banalisé, ce n’est qu’un moyen de, vous diront-ils... quand ils ne sont pas pleinement conscients de la portée de leurs actes. Comme ce supporter du Hellas Vérone, interviewé en 2019 par Olivier Dacourt pour Canal+, qui avait confié, en toute détente, qu’, celle-ci étant ouvertement affiliée au mouvement néofasciste italien. Tout l'entretien est lunaire.Outre le racisme en lui-même, le problème principal, c’est évidemment l’absence de réponse des instances face au fléau. Voire même, parfois, l’aberration des situations. Lorsque Kalidou Koulibaly et Moise Kean avaient tenté de s’insurger face à des comportements racistes, ils avaient tous les deux été sanctionnés par l’arbitre. Sérieusement ? La fédération italienne a assurément sa part de responsabilité là-dedans. Quand il faudrait des réponses fortes, des réponses concrètes, elle nous propose des solutions instantanées qui ne sont que des écrans de fumée. Pénaliser l’ensemble des supporters pour l’action de certains abrutis, en imposant par exemple un huis clos, n’est pas une réponse. Les amendes pour les clubs non plus, c’est même hypocrite.Dans de nombreux pays européens, les fédérations, en collaboration avec les clubs, ont pratiqué une politique offensive, à base d’interdictions de stade ciblées et de sanctions judiciaires. Mais en Italie, que dalle. Comme si le problème était une putain de montagne que personne n’avait le courage de gravir. Le fait que Mike Maignan prenne la parole publiquement, et décide de ne pas se taire sur le sujet, est un petit pas en avant. Un geste noble et fort, certes, mais qui a néanmoins besoin d’être suivi par de vraies actions, de vraies décisions et de vraies mesures, drastiques s'il le faut. Sous peine de demeurer un énième coup d’épée dans l’eau.