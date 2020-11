Le jour où Maradona a presque signé à l'OM

C’est l’histoire d’un transfert qui a fait fantasmer toute une génération. Maradona à l’OM ! Une légende urbaine ? Une rumeur en bois ? Même pas. À l’été 1989, l’Argentin aurait bien pu quitter Naples pour Marseille. Diego se voyait même déjà vivre du côté de Cassis.

Tapie revient à la charge en 1992

Par Pierre Sankowski avec Damien Jeannes et Rico Rizzitelli

Papier publié dans le hors-série Maradona sorti en décembre 2007

» C’est ce qu’on découvre avec joie/stupeur dans la rubrique transfert de, à l’aube de la saison 1989/1990 avec ce fameux point d’interrogation qui fait rêver, des comptoirs aux cours de récré. La nouvelle fait rapidement le tour des médias, qui se prennent à rêver d’une attaque Waddle-Papin-Francescoli-Maradona, tu m’étonnes. L’OM dément un peu au début, puis plus du tout au bout de quelques jours. «» , confiera même Tapie, avec l’arrogance qu’on lui connaît. Michel Hidalgo, alors directeur sportif du club, a été aperçu du côté de Naples, et pas seulement pour se faire une calzone. C’est lui qui, un matin du printemps 1989, aurait proposé l’idée de génie à un Tapie en pleine conquête. C’est en tout cas ce qu’il confirme aujourd’hui. «Joint au téléphone, Bernard Tapie n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet avec la discrétion qu’on lui connaît : «» et il raccroche. Heureusement, il y a ce bon vieil Hidalgo. «"Je suis désolé, Monsieur Hidalgo, je suis à vous tout de suite.""Cassis, maison, mer, piscine, Monsieur Hidalgo"Au retour d’Hidalgo, Tapie s’implique. Un rendez-vous a lieu dans un hôtel de Milan, avec Maradona et ses émissaires du Napoli, sans résultat. Ferlaino est buté. «» , explique l’ancien président napolitain. Puis on n’entend plus parler de Maradona à l’OM jusqu’en 1992. Suspendu pour quatorze mois (la coke), il s’est réfugié en Argentine. Cette fois, c’est Tapie qui revient à la charge, mais Maradona est moins chaud, même s’il déclare de Buenos Aires qu’il apprécierait jouer aux côtés de Rudi Völler. C’est surtout l’un de ses agents, Marco Franchi, qui freine un peu, considérant qu’au fond l’affaire n’est pas très sérieuse.L’OM remportera pourtant la Ligue des champions cette année-là, seul titre manquant à Diego. Maradona paraphera finalement au FC Séville, qu’il quittera en 1993, encore des problèmes de dope. On parlera alors, mais vraiment pas sérieusement, du PSG ou de Monaco. C’est Fernando Signorini, ami et préparateur physique de Dieguito, qui s’est confessé entre deux portes à: «» Il était bien le seul, Signorini.