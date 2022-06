Ludovic Giuly intègre un staff de l'OL en plein chamboulement

CB

L'OL continue de rapatrier ses anciens.Après avoir fait revenir Rémy Riou et Alexandre Lacazette , puis approché Corentin Tolisso, l'Olympique lyonnais a trouvé un poste à Ludovic Giuly. L'ancien attaquant, auteur de 32 buts en 130 matchs entre 1994 et 1998, s'est engagé pour une durée de deux saions dans le staff de Peter Bosz, en tant qu'entraîneur adjoint. Il s'occupera plus précisément des attaquants.À noter également que Bruno Cheyrou gagne en galon. Conseiller technique et directeur de la cellule de recrutement, il évoluera au plus près du groupe professionnel pour assurer la liaison entre les joueurs et Peter Bosz. Et à propos du Néerlandais, celui-ci a vu son adjoint Hendrie Krüzen s'en aller vers d'autres cieux.Ça fera toujours un ailier de secours pour les Gones.