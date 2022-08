Lucas Paqueta s'engage à West Ham

Born in Brazil, but now East London is his home.Bem-vindo, @LucasPaqueta97! ?? pic.twitter.com/N5AaDQROPD — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022

Attention, joli paquet direction West Ham.Lucas Paqueta part en direction de West Ham. Après deux offres à 49 puis 57 millions d’euros, l’ancien lyonnais décolle pour Londres en échange d'un, annoncent les, estimé à 60 patates. Le joueur était sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL et s’engage pour cinq ans (et une année supplémentaire en option) avec l'équipe dirigée par David Moyes. Si un départ du Brésilien n’était pas du tout prévu au début de l’été, l’offre a suffi à faire changer l’avis des dirigeants et du milieu offensif. Le nouveau propriétaire du numéro 11 pourra retrouver dans la capitale son ancien coéquipier Emerson, lui aussi recruté par West Ham.Fun fact : s’il fait une petite saison à 12 buts, il serait le meilleur buteur brésilien de l’histoire du club.