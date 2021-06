Les notes de Roland-Garros

Novak Djokovic

Non seulement, Novak Djokovic nous a offert l’un des plus beaux matchs (et exploits) de l’histoire du tennis en demi-finale. Mais puisqu’il n’était pas rassasié, le Serbe est allé chercher un deuxième Roland et un 19e Grand Chelem deux jours plus tard en renversant Stéfanos Tsitsipás au bout d’une rencontre de mammouth. On ne sait foutrement rien de ce que fait Nole dans le vestiaire lorsqu’il est mené, mais sa stratégie est peut-être le meilleur cheat code de l’histoire du sport. Le Liverpool de 2005.