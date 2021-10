Les notes de l'épisode 8 de Koh-Lanta feat Laurent Maistret

Sans Ferrero Rocher, les ambassadeurs ont bien foutu le bordel sur le camp. Une réunification comme on les aime et un bulletin de notes garanti sans trahison, lui.

La tribu réunifiée

Alexandra Elle était hyper sympathique. Puis elle a décidé d'être pote avec Alix. Saleté d'entourage toxique.

Teheiura Allergique aux stratégies et aux coups bas. Le mec qui respecte les « vraies règles du Uno » , c'est lui.

Alix Autant d'agressivité en une seule personne, c'est très inquiétant. Qu'on appelle vite Pascal le grand frère. Il lui fera faire un trek en montagne avec des cailloux dans le sac « qui représentent ses blessures du passé » , lui dira d'en jeter un tous les 2 km pour se débarrasser de ses vieux démons, et normalement après, tous ses problèmes seront réglés.

Sam Vivement l'épreuve du tir à l'arc la semaine prochaine, qu'on sache si Sam sera totalement inutile cette saison ou pas.

Laurent Après le cri du coq, la bouche en cul de poule pour pouvoir respirer à travers la grille : on va finir par croire que Laurent a grandi en basse-cour. Ce n'est pas des graines, mais bien le cerveau de Phil qu'il a mangé pour le dîner.

Namadia Il s'est régalé avant de déchanter. Le kebab bourré de 3h du matin.

Phil Trois personnes lui parlent depuis tout à l'heure, mais il n'arrive pas à parler. Le silence est gênant, mais sa présence réconfortante. Le pote qui t'accompagne chercher ledit kebab.

Jade On peut se permettre de critiquer « Alix l'actrice hollywoodienne » quand on lâche des vraies larmes d'actrice française sur le départ de Namadia.

Loïc On ne l'avait pas vu. Tapi dans la pénombre depuis des heures. Et puis Clémence restait bloquée sous l'eau. Quand soudain, un cavalier qui surgit hors de la nuit. Court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un L qui veut dire Lolo.

Claude Qu'est-ce que l'audace ? Demander « on refait les équipes ? » quand on voit qu'on est en train de perdre. Heureusement, le gourou s'est vite retiré dans la forêt pour prêcher auprès de ses nouveaux fidèles.

Coumba La France qui n'a pas eu l'octogone Booba vs Kaaris veut l'île des bannis Coumba vs Alix. Coups de canne à pêche interdits. N'est-ce pas, Coumba ?

Christelle Elle se voyait déjà partir, puis on a décidé pour elle que ce n'était pas encore l'heure. Kylian Mbappé.

Ugo Le pauvre est resté tout seul pendant trois semaines sur un bout de caillou à manger du sable. Et son seul petit moment de gloire où il peut raconter à ses copains comment il s'en est sorti pour les retrouver, tout le monde s'en carre parce qu'ils attendent juste de savoir qui est éliminé. Il était mieux à jouer aux dominos dans son coin.

Clémence Les jaloux pensaient s'en être débarrassée. Elle est revenue, elle a vu, elle a vaincu. Sans jamais s'énerver, d'un calme froid, elle a eu la tête de Coumba aux ambassadeurs, a survolé l'épreuve d'immunité, et a fait un gros coup stratégique au conseil. Zidane contre le Brésil en 2006. Masterclass.

Autres

Denis Brogniart Avoir la lucidité de sortir le groupe nominal « pierre angulaire » en plein milieu d'une grosse embrouille collective, c'est du grand art. Un homme qui connaît son métier.

Par Swann Borsellino et Kevin Charnay

T’as sorti mon meilleur pote de l’aventure, et ça c’est vraiment pas très gentil, Alexandra.Traumatisé par ses précédentes éliminations, il a tout le temps peur que ce soit son tour. Tu seras plus relax sur mon canapé, va.Ne t’inquiète pas Alix, on l’a vu le coup de canne à pêche dans la tronche de la part de Coumba, tu n'es pas seule. Mais pour se permettre de mettre des coups de pression, il vaut mieux savoir tenir une machette dans le bon sens.D’ailleurs, merci à Sam d’avoir prévenu Alix pour la machette. La sécurité avant tout.Le Doc Gynéco de Polynésie n’est apparemment toujours pas sorti de son rôle d’ambassadeur qu'il aimait tant.Alors comme ça, ça fait des stratégies sans me prévenir ? La prochaine fois, fais-le au moins avec ton T-shirt à l’endroit et un short qui ne remonte pas jusqu’au nombril. Malgré tout, merci pour ton vote noir, on essaiera de bien l’utiliser.Meilleur pour choisir comment assaisonner ses nouilles que pour décider d’un nom aux ambassadeurs.Je me sentais obligé de te retenir dans l’aventure, tu avais encore beaucoup d’histoires de sorcellerie à me raconter pendant la nuit.Bonjour Loïc...La petite tape sur l’épaule à la Balkany quand il veut recruter quelqu'un dans une alliance, on le reconnaît bien là.Prends tes cliques ainsi que tes claques, et surtout n’oublie pas ta canne à pêche.Je ne t’ai pas eu aux ambassadeurs, ni dans le conseil post-réunification, bravo d’avoir su déjouer tous mes plans.Le phénix de cette aventure est de retour et il a compris qu’il fallait vite se trouver une alliance pour ne pas revivre la même mésaventure. Attention cependant à ne pas passer de phénix à perroquet perché sur l’épaule de Claude le pirate.Un épisode presque parfait. Elle a enfin compris que dans, il fallait jouer et prendre des risques.Toujours là avec sa petite bouteille d’huile d’olive Puget, prêt à en jeter sur le feu.