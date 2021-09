Les notes de l'épisode 3 de Koh-Lanta

Coumba

Note de la rédaction 7 Note des lecteurs 2.3 Moyenne de 572 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Top 5 des plus grandes féministes françaises : Olympe de Gouges et sa « Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne » ; George Sand et ses nombreux ouvrages Indiana, Lélia ou encore Valentine; Simone de Beauvoir et ses positions philosophiques notamment dans Deuxième Sexe; Simone Veil et son combat pour le droit à l’avortement ; et enfin Coumba de Koh-Lanta pour la mise en place de sa stratégie « que des femmes dans le carré final » .