Le programme de la prochaine She Believes Cup est connu

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Exit Espagne et Angleterre.La 5édition de la She Believes Cup, tournoi annuel organisé par les États-Unis, devrait bien avoir lieu, malgré la crise sanitaire. L’occasion idéale pour les équipes participantes aux Jeux olympiques de bien se préparer pour cet été. Pour cette édition 2021, deux nouvelles écuries font leur apparition : il s’agit du Canada (première participation) et du Brésil (deuxième participation après 2019), qui remplacent l’Angleterre et l’Espagne, invitées lors du dernier tournoi.Les deux sélections affronteront les États-Unis, triple vainqueurs de l’épreuve et tenantes du titre, ainsi que le Japon, championne du monde en 2011. En raison de la crise sanitaire, l’intégralité des rencontres se joueront au stade Exploria d’Orlando (Floride). Rendez-vous du 18 au 24 février prochain... sans les Bleues, absentes pour la troisième année consécutive, après avoir remporté l’édition 2017.On s'en fout, on a le Tournoi de France.