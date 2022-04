Le club russe de Krasava de Yevhen Savin menacé de dissolution pour soutien à l’Ukraine

Vidéo

Запретили тренироваться в Красногорске Депутаты угрожают ликвидацией Среди поддержавших – Уткин и АндроновНо доиграть сезон все равно намерены — Sports.ru (@sportsru) April 25, 2022

Moscou a vu rouge !Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux , le blogueur russe Yevhen Savin a parlé de la guerre en Ukraine avec Andriy Yarmolenko, Darijo Srna, Andriy Voronin, Vitaliy Mikolenko et Aleksandr Aliyev. Comme on peut s'en douter, cela n’a pas du tout plu dans son pays.Cette vidéo n’a pas que des conséquences pour Yevhen Savin, qui va sûrement être invité à visiter les geôles russes. Il est le président d’un club de troisième division, Krasava. Et depuis cette fameuse vidéo parue le 18 avril dernier, le club de Krasnogorsk est pris pour cible, comme le révèle Sports.ru . Le club s’est vu interdire l’accès à son stade. Les autorités ont expliqué que le stade était indisponible en raison de travaux de maintenance, mais... une autre équipe et une école de football continuent de s'y entraîner. Le député Roman Teryushkov va plus loin :Le président de Krasava est lui optimiste pour la fin de la saison, comme il l’a dit à RB Sport :