L'OGC Nice a beau être un club centenaire épouvantail de l'élite française, ses trophées ne sont pas légion depuis la fin de sa période de gloire dans les années 1950. Ce samedi soir face à Nantes, le Gym a l'occasion de dépoussiérer une armoire à trophées qui n'a plus bougé depuis 1997 et une Coupe de France glanée au Parc des Princes face à l'En Avant Guingamp (1-1, 5-4 TAB). Et le monde n'avait pas la même tronche. La dernière fois que l'OGC Nice a remporté un titre...

... Zinédine Zidane avait disputé autant de matchs de Coupe du monde que Gaëtan Charbonnier.... nous étions en l'an -7 avant Wejdene.... le PSG comptait deux titres de champion de France.... MDolberg en était à son quatrième mois de grossesse.... Louise Attaque faisait de la musique de jeunes.... Gianluigi Buffon ne totalisait que 32 matchs en professionnel.... le meilleur classement de l'Olympique lyonnais en première division était une troisième place, en 1973-1974.... et Jean-Michel Aulas ne connaissait pas le concept de football féminin....ambiancait le globe, sans l'aide des supporters nord-irlandais.... un Kluivert enchaînait les caramels avec l'Ajax.... la Ligue 1 n'avait pas encore remplacé la Division 1.... et l'AS Cannes y avait une bonne place.... Éric Cantona vivait ses derniers instants de footballeur.... et Roberto Carlos s'apprêtait à choquer la France.... la Yougoslavie tenait encore (difficilement) sur ses deux guiboles.... Dante avait quinze ans.... Jim Ratcliffe s'apprêtait à fonder Ineos....était une trilogie, avec des effets spéciaux vieillots et un Yoda en marionnette.... le défenseur Christophe Galtier faisait les beaux jours de l'OM. Mais s'apprêtait à s'envoler vers Monza.... Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou Diego Simeone n'étaient eux non plus pas encore passé de l'autre côté de la ligne de touche.... la République du Soudan du Sud n'était pas encore un État indépendant.... Christian Estrosi n'avait encore jamais vu plus haut que député et n'occupait aucune fonction à cause de ses déclarations de comptes de campagne frauduleuses en 1993. On ne se refait pas.... David Ginola était sur la jaquette de...... sur Super Nintendo, Mega Drive et la première PlayStation.... les nouvelles têtes en équipe de France s'appelaient Franck Gava et Martin Djetou....faisait trembler le monde, alors que Fernando Torres n'avait que treize ans.... et le chantier du Stade de France n'était même pas encore terminé.... Vladimir Poutine venait tout juste d'entrer dans l’administration présidentielle russe.... le RasenBallsport Leipzig n'avait pas vu le jour.... La chaîne L'Équipe non plus.... mais le foot en clair existait encore....d'Oasis etde Khaled étaient les tubes du moment, et pas les sons qu'on met en fin de mariage pour faire plaisir aux quadragénaires.... Stéphane Guivarc'h et Victor Ikpeba - en compagnie d'un certain David Trezeguet - marchaient sur la Ligue 1.... le derby normand Caen-Le Havre se disputait un étage plus haut.... Luís Figo et Ronaldo n'étaient pas encore de gros traitres.... d'ailleurs, il n'y avait ni « vrai » ni « faux » Ronaldo : il n'y en avait qu'un, et il n'était plus très loin du Ballon d'or.... Thierry Henry rongeait son frein en équipe de France Espoirs.... le rap français appartenait à IAM.... et Akhenaton avait encore des cheveux.... Florent Pagny aussi, d'ailleurs. Et il savait aimer.... alors que de l'autre côté de l'Atlantique, The Notorious B.I.G. venait tout juste de nous quitter.... le dernier Soulier d'or européen répondait au nom de Zviad Endeladze, avec le FC Margveti Zestafoni.... Nantes était une équipe de... Et Rennes une équipe de... il y avait encore un stade avenue du Ray.... l'auteur de cet article n'était lui non plus pas encore de ce monde.

Par Jérémie Baron, avec Matthieu Pécot