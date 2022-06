La Côte d’Ivoire cale face au Lesotho

RB

Pas d’idées, pas de succès.La Côte d’Ivoire possède d’ores et déjà son billet pour la CAN 2023, qu’elle organisera dans un an. Mais force est de constater qu’elle n’est pas encore tout à fait prête pour cette échéance. Jeudi, les Éléphants ont en effet été incapables de l’emporter face au modeste Lesotho, 145nation au classement FIFA (0-0). Dans la fraîcheur de Johannesburg, les partenaires de Max-Alain Gradel ont certes outrageusement dominé la rencontre (86% de possession), ont obtenu des corners à foison (seize) et ont maintes fois tiré au but (seize tentatives). Et s’ils ont parfois été contrariés par Sekhoane Moerane, l’épatant portier lesothien, les visiteurs ont surtout cruellement manqué de justesse dans les trente derniers mètres (quatre frappes cadrées). La faute à un déchet technique important et à un manque d’inventivité flagrant.Il faut aussi reconnaître que les Ivoiriens se sont heurtés à un véritable mur. Très limités dans l’utilisation du ballon, les Crocodiles avaient en revanche du courage à revendre. La plupart du temps acculés dans leur moitié de terrain, les protégés de Veselin Jelušić ont accepté de subir, sans broncher, de longues séquences d’attaque-défense. Ils ont logiquement connu une petite baisse de régime dans les vingt dernières minutes. Mais Wilfried Zaha avait beau multiplier les raids dans son couloir gauche, les entrants Karim Konaté et Jérémie Boga avaient beau faire planer une menace constante aux abords de la surface, il y avait toujours un pied ou une jambe pour dévier le ballon. Jusqu'au coup de sifflet final, qui a sonné comme une délivrance pour les locaux. Arrivé sur le banc de la sélection ivoirienne il y a quelques semaines , Jean-Louis Gasset a donc du pain sur le planche.Moerane - Mkhwanazi, Makepe, Tseka, Malane - Thetsane (Makateng, 88), Rasethuntsa - Lebokollane, Ramabele, Mafatle (Toloane, 75) - Motebang (Masoabi, 59).Veselin Jelušić.Badra - Aurier, Kanon, Kossounou (Agbadou, 46), Kamara (Konan, 75) - Kouassi (Boga, 62), Seri (Diakité, 85), Sangaré, Gradel - Zaha, Kouamé (Konaté, 62).Jean-Louis Gasset.