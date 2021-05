L'interview foot district de Patrick du FC Apicoles Tilffois

Chaque mois, le Vrai Foot Day, première journée française du foot amateur, qui s'est donné pour mission de célébrer le football du dimanche et de permettre à tous les clubs, entraîneurs, joueurs et bénévoles qui le font vivre au quotidien de se faire connaître et de médiatiser leurs actions, vous propose l'Entretien (vrai) d'un footballeur amateur.