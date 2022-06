L'Angleterre et l'Italie pondent un 0-0

Dix mois tout pile après la finale de l'Euro, l'Angleterre et l'Italie ont fêté leurs retrouvailles par un score nul et vierge (0-0). La Nazionale conserve ainsi sa place de leader du groupe C, alors que les Three Lions restent bloqués sur la quatrième marche avec deux points en quatre rencontres.

La barre de Mount, les prouesses de Ramsdale

Statu quo

Angleterre (4-2-3-1) : Ramsdale - James, Tomori (Guehi, 88e), Maguire, Trippier - Ward-Prowse, Rice (Phillips, 65e) - Sterling (Saka, 80e), Mount (Bowen, 65e), Grealish - Abraham (Kane, 65e). Sélectionneur : Gareth Southgate.



Italie (4-3-3) : Donnarumma - Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (Florenzi, 87e) - Frattesi, Locatelli (Gnonto, 64e), Tonali - Pessina (Cristante, 87e), Scamacca (Raspadori, 77e), Pellegrini (Esposito, 64e). Sélectionneur : Roberto Mancini.

Par Clément Gavard

Dix mois tout pile après la finale de l'Euro remportée par l'Italie contre l'Angleterre, il n'était pas question de parler de revanche au moment d'assister aux retrouvailles entre les deux sélections. Tout simplement parce que de l'eau a coulé sous les ponts - dont une non-qualification pour le Mondial pour la- et que cette soirée de juin avait peu de choses en commun avec celle du 11 juillet 2021 (sept titulaires sur les vingt-deux), dont le seul véritable héritage a été la faible affluence du Molineux Stadium, rempli simplement par 3000 enfants à la suite des sanctions de l'UEFA après les troubles à Wembley le soir de la finale. Pourtant, les deux équipes auraient bien eu besoin d'une nouvelle séance de tirs au but pour se départager au bout d'une rencontre inégale (0-0). Un nul qui fait davantage les affaires de l'Italie, leader de ce groupe C, que de l'Angleterre, qui n'a toujours pas gagné dans cette Ligue des nations.Le calendrier démentiel de cette fin de saison pour les nations européennes a poussé les deux sélectionneurs à profiter de cette rencontre pour faire du turnover : six changements côté anglais par rapport au onze aligné contre l’Allemagne ; deux rescapés italiens, Gianluigi Donnarumma et Lorenzo Pellegrini, au coup d’envoi après le succès contre la Hongrie. Ce qui n’a pas empêché les deux équipes de mettre de la vie dans une première période animée, à défaut d’être riche en buts. Il n’y a pas eu de round d’observation, mais une première frappe trop croisée de Davide Frattesi, puis une opportunité gâchée par Tammy Abraham après une mauvaise relance de Donnarumma. Le gardien du PSG a ensuite été sauvé par sa barre transversale sur un pétard de Mason Mount, bien servi par Raheem Sterling, avant de voir Declan Rice manquer le cadre.Un peu de maladresse chez lesdans les derniers mètres, à l’image de Jack Grealish, et Aaron Ramsdale, préféré à Jordan Pickford pour sa 2sélection, montrant qu’il pourrait être un peu plus qu’un numéro deux. Le portier de 24 ans a d’abord été décisif d’un magnifique arrêt du pied sur une tentative de Sandro Tonali, avant de sauver les miches de son équipe à l’approche de la pause face à Matteo Pessina et Manuel Locatelli. Comme pour rappeler que lane manquait pas d'arguments pour faire craquer son adversaire du soir.L'Italie de Roberto Mancini a décidé de revenir sur la pelouse avec un bloc haut, sans parvenir à sauter sur une passe hasardeuse de Ramsdale pour lancer un deuxième acte peu emballant. Trop d'erreurs techniques, mais aussi une incapacité dans les deux camps à trouver leurs buteurs, Tammy Abraham et Gianluca Scamacca. Un manque d'inspiration qu'aurait pu combler Sterling, qui a mangé la feuille moins de dix minutes après le retour des vestiaires, alors que Giovanni Di Lorenzo n'a pas réussi à croquer dans une galette cuisinée par Locatelli. Un petit rythme, peu d'occasions, et du sang frais pour réveiller tout le monde peu après l'heure de jeu : Jarrod Bowen a tenté de dynamiter deslégèrement dominateurs ; la révélation Wilfried Gnonto, 18 ans, a failli fêter sa troisième cape en marquant son premier but en sélection, mais son tir croisé a terminé sa course dans le petit filet. Peu entreprenante, l'Italie s'est contentée de sécuriser un point à l'extérieur en s'appliquant à bien défendre avant de se déplacer en Allemagne mardi soir. Dernière de la poule, l'Angleterre n'aura pas d'autre choix que de l'emporter face à la Hongrie pour lever les doutes.