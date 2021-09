Jean-Pierre Adams et son ange-gardien

Ancien membre de la "Garde Noire" avec Marius Trésor, Jean-Pierre Adams nous a quittés après 39 ans de coma. Jusqu’au bout, sa femme, Bernadette, que nous avions rencontrée en 2017, aura veillé sur lui.

Noces d’or

Par Ronan Boscher et Thomas Pitrel

En cet après-midi ensoleillé de mai 2017, Bernadette Adams en avait marre. Marre des hirondelles qui avaient envahi l’auvent de sa jolie maison de Caissargues, la banlieue résidentielle de Nîmes. Elles étaient «» puis elles lui ont ruiné sa terrasse, l’obligeant à poser des filets. Marre du bruit strident de son visiophone, qui retentissait trop souvent à son goût. «» , soupirait l’épouse de Jean-Pierre Adams, qui s’occupait de son mari jour et nuit depuis l’accident d’anesthésie qui l’avait plongé dans un état végétatif en 1982. Mais marre aussi, au fond, que ce visiophone ne sonne plus aussi souvent qu’avant. «Jusqu’au décès de Jean-Pierre Adams, ce 6 septembre après 39 ans de souffrance, Bernadette n’a pourtant jamais cessé de prendre soin de son mari. Douze ans de procès pour faire reconnaître les erreurs de l’hôpital qui a transformé une banale opération du genou en coma profond, d’abord, et puis un retour à la maison dès juin 1983. À l’époque où nous lui avons rendu visite, en 2017, Jean-Pierre était installé dans un lit médicalisé américain dernier cri obtenu grâce à l’un de ses fils, électricien dans un hôpital. Petite tonsure sur le haut du crâne, l’ancien footballeur alternait les phases de sommeil et les phases éveillées, yeux dans le vide mais grands ouverts. Les journées de Bernadette étaient réglées comme du papier à musique : lever 6h45, petit-déjeuner, courses pendant le premier passage de l’aide-soignante, kiné, qui place Jean-Pierre en position assise entre 12h et 14h30, retour de l’aide-soignante, ménage, dîner et mise au lit.Et pas question de lâcher l’affaire : «» Parce qu’elle était persuadée qu’il pouvait encore ressentir des émotions, Bernadette plaçait chaque jour sur son tourne-disque les albums d’Aretha Franklin, Otis Redding et la fine fleur de la Motown que son mari appréciait particulièrement.Bernadette et Jean-Pierre auront été mariés pendant 52 ans. Ils s’étaient rencontrés en 1967 dans un bal à Montargis, et les noces n’avaient qu’un an lorsqu’elle l’avait conduit à Rouen pour un premier essai avec le Nîmes Olympique de Kader Firoud, en 1970. Jean-Pierre était revenu le lendemain, par surprise, sur le lieu de travail de son épouse, vendeuse-retoucheuse dans une lingerie-chemiserie de Gien, dans le Loiret. «retraçait Bernadette en 2017.Ce qu’elle ne savait pas, c’est que cette autoroute mènerait au succès. Car Bernadette a vu son mari briller avec Nîmes, puis avec le Nice sexy des années 70, et bientôt former la fameuse "Garde Noire" en équipe de France avec Marius Trésor. «(prédécesseur de Michel Hidalgo à la tête des Bleus, ndlr)sourit Trésor.Bringueur, surtout à partir de son arrivée au PSG en 1977, Jean-Pierre Adams aura finalement eu une carrière intense, mais courte. Après une fin en pente douce à Mulhouse puis à Chalon-sur-Saône, il avait ouvert en grande pompe son magasin d’articles de sports, avant que le sort ne coupe court à sa reconversion. Avec les années, ses anciens coéquipiers avaient, pour la plupart, arrêté de lui rendre visite, soit parce que la vision de Jean-Pierre les attristait trop, soit parce qu’ils étaient trop vieux pour faire le déplacement. Bernadette était déçue, mais elle n’a jamais baissé le bras. «» , se convainquait-elle encore en mai 2017.Quelques semaines plus tôt, Chuck Berry, l’inventeur du rock’n’roll, avait cassé sa pipe à 90 ans. Comme c’était l’une des idoles de son mari, Bernadette lui en avait fait écouter quelques morceaux sur leur vieille platine. «» Coïncidence ou non, alors qu’elle évoquait l’anecdote, une larme s’était mise à couler sur la joue de Jean-Pierre. Son épouse lui avait essuyé doucement le visage. Quatre ans plus tard, Jean-Pierre Adams n’est plus, mais la bande-son subsiste.