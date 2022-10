François Remetter, le doyen des internationaux français, s'est éteint

Le dimanche 2 octobre, le dernier « survivant » des Bleus de la Coupe du monde 1954, le doyen de nos internationaux, François Remetter, s’est éteint à 94 ans. À sa famille, à ses proches, @UNFP présente ses plus sincères condoléances.https://t.co/r48cwTcYQY pic.twitter.com/b6SsFLaX8e — UNFP (@UNFP) October 4, 2022

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un dernier looping pour le voltigeur de l'équipe de France François Remetter faisait partie de l'aventure de la Coupe du monde de 1958, lors de laquelle la France avait fini troisième. Il s'est éteint ce dimanche à 94 ans. L'ancien gardien de but français était le doyen des internationaux français et avait marqué son époque. Lev Yachine lui-même le citait parmi les trois gardiens qui l'avaient marqué :L'Alsacien a également été un temps détenteur du record du transfert le plus cher pour un gardien (Metz à Sochaux pour 13 millions d'anciens francs en 1954), et nous l'avons récemment classé au 480e rang de notre classement des plus grands joueurs du championnat français Malgré son immense carrière et des passages à Strasbourg, Metz, Sochaux, Bordeaux ou encore Limoges, le voltigeur français n'aura jamais réussi à remporter un titre. Pour ce qui est de celui de « doyen des Bleus » , c'est Dominique Colonna, gardien remplaçant lors du Mondial suédois et né quelques jours après Remetter, qui reprend le flambeau.