« Ferme ta gueule, passe la balle »

Qui dit nouvelle saison, dit nouveau casse-tête pour les clubs amateurs français. Mais à Joué-lès-Tours, le Spartak de la Liodière ne se formalise pas. Bien que non-inscrite à aucune fédération de football en France, cette association voit ses adhérents se réunir chaque semaine pour taper dans la balle. Dans la bonne humeur, uniquement. Une histoire qui dure depuis presque quinze ans.

Des manouches aux croqueurs de ballon

Crédit : 37 Degrés Mag

Une ode au football d’antan

Par Aurélien Bayard et Paul Citron, avec Valentin Lutz



Merci à 37 Degrés Mag pour les photos

Dans le n°18 de la 139année du Journal Officiel de la République Française daté du 5 mai 2007, coincées entre des déclarations de création d'associations de parents d'élèves ou de jardiniers fans d’arbustes, cinq petites lignes. «» . Oui, vous avez bien lu ferme. Maxime Marais, l'un des joueurs du Spartak, justifie : «» Tout près, un ersatz de pelouse : pas un synthétique dernière génération, seulement un pré pentu et boueux, quelques rubalises destinées à fixer les limites, et des buts artisanaux, ou plutôt des cages de handball rafistolées et reconverties. Un cadre forcément rudimentaire donc, mais pas besoin de beaucoup plus pour un Spartak qui tient plus de l'association que du club, et ce, pour une raison très simple, livrée par Maxime Marais : «À l’origine de l'aventure, une révélation entre potes, survenue il y a plus de dix ans, aux alentours de 2007. «, rembobine Maxime Marais.» A mesure que le projet se structure, le Spartak investit bientôt un stade municipal situé à 500 mètres du pré initial, sur la zone de la Liodière, en accord avec la mairie de Joué-les-Tours. «» Loin d’être un billard pourtant, le nouveau terrain du Spartak reste suffisant pour réunir ses adhérents. «, continue Maxime Marais.» Le tout, avec une seule règle d’or : ne pas trop tacler et faire circuler le ballon. «Ferme ta gueule, passe la balleAujourd’hui, le Spartak réunit environ une grosse quarantaine de membres : les plus âgés ne jouent plus forcément autant qu’avant – certains ne participent par exemple qu’au repas annuel du club – mais la jeune génération a remis de l’entrain. La Liodière ne se fixe en tout cas qu’une seule ligne directrice : la diversité des profils. Socialement avant tout, puisque le Spartak accueille tout le monde, «» , dont l’âge oscille entre 21 et 57 ans. Mécaniquement, le niveau des participants peut aussi varier, de personnes qui n’ont jamais joué au football à un ancien joueur de D3 espagnol, Pedro Moreno, qui évolue également en régional au sein de la réserve de Tours. «, explique Maxime Marais.La Team Spartak donc, tire son nom d’un football qui sent bon les années 70, « l» . Et puis, peut-être aussi, d’un goût pour l’Europe de l’Est, là où sont nées des idées politiques qui irriguent encore La Liodière, à tel point qu’elle arbore sur son blason une étoile rouge. «» , se lance Maxime Marais. Quant au logo, encore lui, il apporte une autre indication de ce qui fait le sel de l’association : un verre de vin, pour symboliser ce qui est peut-être la mi-temps préférée du Spartak : la troisième. «, s’amuse Maxime Marais.» En prime, une partie de foot sans courir, ou de foot-boules, «» . Sur un terrain en pente, bien sûr.Les réunions plénières sont aussi l’occasion d’attribuer un trophée honorifique fait main au joueur qui aura gagné le plus de matchs sur la saison. «» Peut-être un signe que l’association a grandi et s’est éloignée, du moins en partie, de l’anarchie initiale. «» Peut-être pas un hasard non plus si le Spartak s'est éloigné de sa ferme agricole. «» Par ailleurs, les Spartakistes ont fait une entorse à leur envie de ne jouer qu’entre eux : depuis quelques années, ils se sont ouverts à la concurrence et sont invités à un tournoi de vétérans de Fouras, à quelques encablures du Fort Boyard, où Jacky Carpy possède une maison et connaît pas mal de monde. Pas de quoi revenir sur les valeurs du Spartak. Car oui, même lors du tournoi, les Spartakistes en profitent pour visiter le marché aux huîtres et se livrer à un bon repas, après les rencontres. «» , conclut Maxime Marais. Et qu’on se le dise, il n’est pas près de s’arrêter.