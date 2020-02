C'est quoi ce bordel en Martinique ?

L'affaire Damien Rosa : une épine et une aubaine

Punitions, convention et formation

Ma société va craquer

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG





Pour le bien du foot martiniquais, la situation ne pouvait plus durer. Au cours d’un mois de janvier marqué par une succession de violences sur et autour des terrains de Martinique, il fallait enrayer les mauvaises nouvelles avec la tenue d’une réunion exceptionnelle. Résultat, les membres du conseil de la Ligue de foot de Martinique se sont réunis le 20 janvier dernier pour prendre une décision forte : l’arrêt de toutes les compétitions seniors, c’est-à-dire des trois ligues régionales (R1, R2, R3), les plus importantes sur l’île - les jeunes, les féminines et le fustal n’étant pas concernés -, pendant deux semaines. Depuis, le foot a repris ses droits sur le territoire antillais, mais une coupure était nécessaire pour inviter les uns et les autres à la réflexion avec une idée : parvenir à mieux structurer le foot martiniquais. Mais pour cela, il faudrait aussi que tous les acteurs tirent dans le même sens.Le point de départ de ce grand remue-ménage : les débordements lors du match de Régional 1 entre le Club Franciscain et le Club Colonial, le 11 janvier. Au centre des tensions, l’arbitre Damien Rosa décide de déposer le sifflet jusqu’à la fin de saison., raconte l’homme de 25 ans, considéré comme l’un des arbitres les plus prometteurs de Martinique.» Dans la foulée, il est imité par plus de la moitié de ses collègues, qui décident de se lancer dans une grève de trois semaines pour dénoncer les injures et les agressions dont les arbitres de l’île sont trop souvent victimes.Une semaine plus tard : rebelote. En l’absence des hommes en jaune, Pierre-Justin Mélinard, le président de l’équipe des Anses d’Arlet FC prend le sifflet lors d’une rencontre le 17 janvier et subit lui aussi une agression. Celle de trop, qui motive donc le conseil de la Ligue à mettre les championnats entre parenthèses. «, insiste Damien Rosa.(il a été nommé pour diriger des matchs de la CONCACAF, N.D.L.R.),» L’ancien étudiant rennais rêve même d’une union inédite en Martinique. Mais comme partout, chacun défend surtout ses intérêts et les désaccords restent nombreux.Les incidents autour du match Club Franciscain-Club Colonial au stade du François sont un exemple criant. Si tout le monde a immédiatement condamné les violences subies par Damien Rosa, chacun possède une version des faits différente. «, assure Erick Littorie, le président du Club Franciscain.Le son de cloche est presque le même chez Samuel Péreau, le président de la Ligue : «(M. Rosa dément en précisant avoir quitté l’enceinte une heure après le coup de sifflet final, N.D.L.R.),» Au beau milieu de ce grand bazar, certains arbitres ont préféré prolonger la grève début février dans l’attente des sanctions. «, soufflait Samuel Péreau.» Et après ?Un premier volet : les sanctions. Elles sont tombées le 7 février, quelques jours après la reprise des compétitions. Et pour le Club Franciscain, elles sont lourdes : six mois d’interdiction de stade (dont deux avec sursis), cinq matchs à purger pour le trésorier du club (deux avec sursis), huit mois de suspension pour l’homme en charge de la sécurité et un an sans licence pour le médecin du club. «» , estime Damien Rosa.Du côté du Club Franciscain, si les dirigeants tirent la tronche et dénoncent un acharnement, ils ne devraient pas faire appel. «, déplore Erick Littorie.» Un cercle vicieux, mais à la Ligue, le président Péreau assure «» . Ce qui n’empêchent pas les théories du complot et les soupçons de copinage de faire leur chemin. Ni les différents acteurs de se réunir autour d’une table.La pause de fin janvier devait provoquer la réflexion et entraîner des discussions, voire des nouvelles mesures pour faire avancer le foot martiniquais dans le bon sens. Bingo, le 31 janvier, la Ligue, l’Union nationale des arbitres et le Parquet ont signé une convention pour coordonner la réponse de la justice à ces faits de violence. Comprendre, les agressions contre les arbitres seront désormais sanctionnées au pénal. Une deuxième convention de ce type, avec deux nouveautés : la nomination d’un magistrat référent (en l’occurrence, le vice-procureur) pour être l’interlocuteur des instances et la mise en place peines pénales alternatives au sein du foot (information citoyenne, tâches d’intérêt général...). Une avancée majeure, alors que la formation des « messieurs sécurité » - les bénévoles en charge de l’apaisement et de la modération dans les stades - sera approfondie. «, précise Samuel Péreau.Dans la cacophonie générale, tout le monde se retrouve au moins sur un point : les violences dans le foot ont diminué ces vingt dernières années en Martinique. Ce qui n’est pas le cas sur l’île en général., juge Damien Rosa, qui bosse dans la police quand il ne prend pas le sifflet.» Chaque année, le bilan est plus dramatique. En 2019, vingt-cinq homicides ont été commis sur l’île, dont dix-neuf par arme à feu. Face à l’augmentation des actes de violence, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner et des Outre-mer Annick Girardin ont annoncé l’envoi de renforts de police en Martinique à partir du mois de mars.Samuel Péreau, qui compte briguer un quatrième mandat à la tête de la Ligue en novembre prochain, assure que tous les acteurs du foot ont «» pour l’apaisement. Dans un tel contexte, le foot martiniquais espère maintenir son niveau et ne pas susciter moins d’engouement sur l’île, surtout qu’il doit aussi faire face au problème démographique. Selon les derniers chiffres de l’INSEE, la Martinique a perdu près de 10 000 habitants entre 2017 et 2019, sans pour autant voir son nombre de licenciés dégringoler (10-11 000 aujourd’hui). Mais Samuel Péreau ne cache pas son inquiétude : «» En attendant de voir percer les Patrick Burner ou Christophe Hérelle du futur sur les pelouses locales, tout ce petit monde espère surtout pouvoir tourner la page après un début d’année infernal. Vendredi soir, l'Éveil des Trois-Ilets (R3) a fêté sa qualification surprise en huitième de finale de la Coupe de Martinique en battant l'US Robert (R1) dans une rencontre marquée par de nouveaux incidents. Comme pour rappeler que le chemin est encore long.