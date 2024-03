Xabi Alonso : « Le classement ne veut rien dire »

Le Bayern n’a aucune chance de revenir, Harry Kane est là.

Le Bayer Leverkusen a encore affiché un visage de champion ce week-end. Sans trop forcer leur talent, les hommes de Xabi Alonso se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Cologne. Si ce succès rapproche le Werkself d’un titre national, le tacticien espagnol ne veut pas se mettre la pression. « Pour être honnête, nous ne regardons pas vraiment le classement. Cela ne veut rien dire pour l’instant. Nous connaissons notre position, mais nous n’avons pas besoin d’y penser, parce que ce que nous avons fait aujourd’hui (dimanche) veut tout dire », analyse-t-il en conférence de presse.

« Il reste encore dix matchs et beaucoup de travail pour nous, pour toutes les équipes », avoue l’ancien joueur de Liverpool. Avec encore 30 points à prendre cette saison, tout reste à faire, et le Bayern Munich a encore l’occasion de revenir. Ils avancent donc sans pression, en se « fixant des objectifs courts ». Et maintenant, place à la « Ligue Europa pour essayer de rivaliser aussi bien que nous l’avons fait et, avec un peu de chance, nous pourrons passer au tour suivant ».

Et avec un collectif ultrarodé et du talent, c’est encore mieux.