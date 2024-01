Un joueur égyptien forfait pour le reste de la CAN à cause d’un retourné acrobatique

Pas de bol.

Si la blessure d’Emam Ashour n’est pas vécue comme un drame national contrairement à celle de Mohamed Salah, la raison de son forfait restera dans les annales. Le milieu des Pharaons s’est blessé à la tête mercredi en tentant un retourné acrobatique à l’entraînement. Victime d’une commotion cérébrale et transporté à l’hôpital, le joueur d’Al Ahly SC est resté en observation pendant 24 heures avant de regagner l’hôtel. La FIFA exigeant six jours de repos obligatoires suite à ce type de blessure, le joueur de 25 ans est forfait pour la suite de la compétition.

QUE SUSTO! O Egito não poderá contar com o meia Emam Ashour, nas oitavas da #CopaAfricanaDeNações, no duelo com o Congo. Em suas redes sociais, o jogador revelou ter ficado "entre a vida e a morte". Que se recupere logo! 🙏 pic.twitter.com/M9xpIzZOw2 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 25, 2024

« Merci à Dieu pour tout, la première chose c’est que j’étais entre la vie et la mort, j’ai vu des choses hier, je remercie tous ceux qui étaient à côté de moi hier, je remercie les médecins de l’équipe, je remercie les médecins, je remercie le personnel administratif […] si Dieu le veut, je pourrai être prêt avec mes coéquipiers. » a-t-il déclaré sur son compte Instagram. L’Egypte sera donc privé d’Eman Ashour, Mohamed Salah, qui pourrait revenir plus tard dans la compétition s’il se remet rapidement de sa blessure aux ischio-jambiers, et enfin de son gardien titulaire Mohamed El Shenawy pour affronter la République Démocratique du Congo en huitièmes de finale de la CAN dimanche (21 h).

