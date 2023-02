Un char représentant Gianni Infantino au carnaval de Cologne

Pour une fois qu’un char allemand vise juste.

Dans le cadre du carnaval de Cologne, qui se tient depuis le 11 novembre, et prend fin ce mercredi, un char représentant le président de la FIFA Gianni Infantino a défilé. Loin d’être un hommage, les constructeurs de ce char se veulent critiques du dirigeant suisse et de la fédération internationale qu’il représente. On le voit se goinfrer de billets verts, avec ses mains et ses poches remplies de billets. Sur le dos, il porte un sac rempli à ras bord de billets, marqué par le sigle des dollars $.

Une image du carnaval en Allemagne autour des instances du football et notamment les dérives de la FIFA 📸 pic.twitter.com/vcIjCLLjdH — Unser Fußball (@unserfussball) February 20, 2023

L’homme de 52 ans porte dans sa main une pancarte avec l’inscription « Best World Cup ever » (traduisez par la « meilleure coupe du monde de l’histoire »), en référence aux propos qu’il avait tenus sur le Mondial 2022 au Qatar.

Pas sûr néanmoins qu’Infantino qualifie cette œuvre de meilleure de l’histoire.