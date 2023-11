Thierry Henry : « Il y a quelque chose qui s’appelle l’envie dans le football  »

Titi a perdu son sourire.

Après la leçon prise par les Bleuets en Autriche pour le compte des qualifications à l’Euro 2025 (2-0), Thierry Henry, qui a subi son premier revers à la tête de cette équipe, n’a pas mâché ses mots au micro de la chaîne L’Équipe : « Cela nous pendait au nez. On avait une équipe en face qui savait que c’était sa dernière chance de pouvoir se qualifier. On a eu une équipe aussi qui pensait qu’on était déjà qualifié. On a brûlé notre joker, on est toujours premier quand même, la manière n’était pas terrible, je vais rester bien poli. »

Malgré ce revers, le sélectionneur a tenu à relativiser : « Il y a quelque chose qui s’appelle l’envie dans le football. À un moment donné, on peut parler de tactique… Peu importe, les deux buts c’est une question d’envie, le deuxième ballon à chaque fois. Bravo à cette équipe d’Autriche. Quoi qu’il arrive, on reste premier mais le niveau était bien bas ce soir. Ça peut arriver dans les qualifications, mais il ne faut pas que ça arrive encore. » Les Espoirs auront l’occasion de se rassurer face à la Corée du Sud en amical ce lundi au Havre.

Histoire de se remettre sur les bons rails pour les Jeux Olympiques 2024.

