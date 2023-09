Samir Nasri, Ciryl Gane, Jessica Houara et d’autres stars unies contre le cyberharcèlement

Pour la bonne cause.

Ce mercredi, à 19 heures, l’équipe de France des Parlementaires affronte une formation de personnalités publiques en faveur de 3018, le numéro et l’application utilisés pour accompagner les victimes de cyberharcèlement. Au stade Emile-Anthoine de Paris, les élus comme Karl Olive ou Marietta Karamanli seront accompagnés d’anciennes gloires du ballon rond parmi lesquelles Christian Karembeu, Grégory Coupet ou encore Sidney Govou. En face, il y aura aussi de quoi faire avec un autre champion du monde Robert Pirès, mais également Samir Nasri, Daniel Van Buyten ou Jessica Houara.

La « Team 3018 » doit permettre de mettre en lumière le numéro gratuit et confidentiel mis en place par le ministère de l’éducation nationale. Ouverte tous les jours jusqu’à 23 heures, la messagerie peut être consultée par les enfants, parents,

ou éducateurs, pour signaler et faire supprimer tous comptes et contenus préjudiciables rencontrés sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Ciryl Gane portera notamment les couleurs de cette équipe.

La violence ne résout rien, mais avec lui ça peut aider.

