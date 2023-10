Quel est le club qui forme le plus de joueurs au monde ?

En voilà une bonne question.

L’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES) a publié ce mercredi sa 436e lettre hebdomadaire dans laquelle il révèle le classement des clubs qui forment le plus de joueurs au monde. Il concerne le plus grand nombre de joueurs actifs dans 48 des principaux championnats au monde, et un club formateur se définit comme le club qui a accueilli un joueur au moins trois ans entre ses 15 et 21 ans.

C’est l’Ajax qui se trouve en tête de la liste, avec 86 joueurs formés au club encore actifs dans le monde. Le top trois est d’ailleurs exclusivement européen puisque le Benfica (85 joueurs) et le Sporting (83 joueurs) complètent le podium. Le premier club français est le PSG, qui pointe au 23e rang avec 58 joueurs encore en activité formés chez lui. Plus intéressant, un classement des clubs avec le plus grand nombre de joueurs formés dans un club évoluant dans le top 5 européen est disponible. Le top trois se compose du Real Madrid (44 joueurs), du FC Barcelone (40 joueurs) et de… l’Olympique lyonnais (31 joueurs). Le PSG est aussi bien placé au cinquième rang avec 28 joueurs.

Une maigre consolation pour les Lyonnais.

