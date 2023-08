Quand un joueur de D3 se fait passer pour un joueur de N3 pour signer en R3

Qui ne tente rien n’a rien.

Ne cherchez pas plus loin, l’histoire du week-end a été révélée par Le Courrier de la Mayenne. L’été n’est pas encore terminé et les clubs amateurs peaufinent leurs effectifs pour la saison à venir. Un club d’Ille-et-Vilaine évoluant en Régional 3 (dont le nom n’a pas été révélé) pensait faire un gros coup en signant un joueur habitué aux joutes de National 3. C’est en tout cas ce que l’individu en question (son identité n’a pas été dévoilée non plus) n’a pas hésité à clamer haut et fort au moment d’aller rencontrer le président et l’entraîneur du club de R3. Le joueur a même envoyé une photo de lui au sein de l’équipe première de l’US Changé, évoluant bien en N3. Sauf qu’il s’agissait d’un montage, et que l’homme, qui joue bien à Changé, évolue en fait avec le pôle loisirs… en troisième division de district.

« Nous avons reçu le joueur en entretien, il est venu avec sa copine. Un joueur de niveau N3 pour nous qui évoluons en R3 c’était top, nous étions évidemment très intéressés. Le premier contact s’est très bien passé, nous étions ravis de l’accueillir. Nous avions même déclenché sa demande de licence. Il nous a transmis une photo de l’équipe N3 où il était présent, cela nous paraissait cohérent. À l’issue de l’entretien, nous avons pris l’apéro ensemble », raconte le président du club de R3.

« Nous avons été contactés par le club via Instagram, il cherchait à avoir des infos sur ce joueur. Lorsque nous avons reçu le photomontage de notre équipe N3, nous avons halluciné », rejoue de son côté le responsable de la communication de l’US Changé. La supercherie découverte, le président du club de R3 a bien tenté de recontacter le joueur, en vain. « Je n’ai jamais réussi à le contacter depuis, il prétextait qu’il ne pouvait pas répondre car il était au travail. Je lui ai laissé un message pour lui dire qu’il était tout de même très fort dans le mensonge », conclut le dirigeant.

Peut-être qu’Apoula Edel avait fait un coup similaire au PSG à l’époque.

