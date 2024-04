Pronostic Toulouse Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enchaîne contre Strasbourg

Toulouse avait mal fini l’année 2023 au point de se retrouver dans la zone de relégation. Le club haut-garonnais n’est pas rentré en crise et a fait confiance à son entraineur, Carles Martinez Novell. Le technicien espagnol a su relancer son équipe en 2024 qui s’est montrée nettement plus performante. Tout d’abord, le TFC fut tout proche de passer l’obstacle Benfica en Europa League. Ensuite, les Toulousains ont effectué une belle remontée au classement de Ligue 1 avec la 11e place. Actuellement, Toulouse possède 6 points de plus que le 1er relégable, Lorient. En s’imposant ce dimanche, les Pitchounes consolideraient leur avance. Après avoir subi deux revers de rang face au Havre et contre Lyon, Toulouse s’est brillamment repris le week-end dernier sur la pelouse de la lanterne rouge, Clermont (0-3). Porté par son capitaine suisse Sierro, auteur d’un doublé, et de son buteur Dallinga, le TFC a réalisé un joli coup dans la course au maintien.

De son côté, Strasbourg a connu l’opposé de Toulouse. Plutôt intéressant lors de la première partie de saison, le club alsacien a eu plus de mal en 2024. Dernièrement, à force d’accumuler des contre-performances, le club strasbourgeois s’était retrouvé menacé par la zone de relégation. Les hommes de Vieira ont réagi au meilleur des moments lors de leur déplacement à Nantes (1-2). Le week-end dernier, les Alsaciens voulaient enchainer face à Rennes. Bien en place, le Racing est parvenu à décrocher une précieuse victoire face aux Bretons (2-0). A la suite de ce résultat, Strasbourg est remonté au classement pour compter 6 points d’avance sur le premier relégable. Dans une lutte pour le maintien acharnée, le RCS est conscient qu’il doit encore engranger des points lors de cette dernière ligne droite pour ne pas se retrouver en danger. Mais devant son public, Toulouse devrait décrocher une précieuse victoire.

