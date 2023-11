Pronostic Qarabag Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Leverkusen poursuit sa série contre Qarabag

Meilleure équipe du championnat azerbaïdjanais sur les dernières années, le Qarabag est habitué à disputer des compétitions européennes, mais y performe trop rarement. Cette saison, au niveau national, ils ne sont que 2es du championnat à l’heure actuelle, à une petite longueur du leader Zira, malgré leur large succès à domicile pour la réception du bon dernier, Kapaz le week-end dernier (7-1). Dans cette C3, le club Azerbaïdjanais est loin d’être ridicule, ayant remporté ses deux premiers matchs de poule contre Molde (1-0) et Hacken (0-1), avant de subir la loi du plus fort contre Leverkusen à l’aller (5-1). Pour ce match retour, le meilleur buteur du championnat, Juninho, avec un total de 9 réalisations, et son collègue offensif Leandro Andrade (4 buts en championnat dont un doublé le week-end dernier), sans oublier l’ancien lillois Yassine Benzia (3 buts) et le Français Keyta (3 réalisations en 10 apparitions en championnat) devraient être de la partie.

Xabi Alonso a fait de cette équipe de Leverkusen une véritable machine à gagner, puisque les Allemands n’ont pas perdu le moindre match cette saison, soit 16 rencontres toutes compétitions confondues. Le bilan est impressionnant pour ceux qui n’ont fait qu’un seul match nul (contre le Bayern 2-2) pour 15 victoires. Dans ce groupe, le Bayer s’est baladé contre Häcken (4-0), Molde (1-2) et Qarabag à l’aller (5-1). Ayant la chance d’avoir son équipe-type quasiment toujours à disposition, Xabi Alonso pourra compter sur les réussites de ce début de saison, comme la révélation Victor Boniface (7 réalisations, 5 passes décisives en Bundesliga), le crack Florian Wirtz (3 pions, 4 galettes en championnat), les latéraux offensifs Frimpong (3 buts, 5 caviars) et Grimaldo (5 buts, 3 offrandes), ou encore le très sérieux Hofmann (5 réalisations, 4 passes décisives en championnat). Sans surprise, les Allemands devraient s’imposer pour assurer au plus vite leur qualification, même s’ils devraient tomber sur une sérieuse équipe de Qarabag qu’il sera difficile de manœuvrer chez elle. Leverkusen s’en remettra sûrement à son attaquant très prolifique Boniface, déjà buteur à l’aller.

