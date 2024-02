Pronostic PSG Real Sociedad : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions + 15€ offerts sans déposer d’argent

DERNIERS JOURS pour récupérer 15€ sans avoir à déposer d’argent chez ParionsSport ! Et avec le huitième de finale PSG – Real Sociedad, c’est l’occasion ou jamais d’en profiter !

Paris ne perd plus…

Luis Enrique semble avoir trouvé la bonne formule désormais puisque le PSG a repris la tête de la Ligue 1 avec déjà une belle avance sur son dauphin, une qualification pour les quarts de Coupe de France après avoir battu Brest (3-1), et un premier titre cette saison lors du Trophée des Champions contre le TFC (2-0). Invaincus depuis maintenant 16 matchs toutes compétitions confondues, les Titis ont largement dominés Lille samedi (3-1), tout en préservant Mbappé. C’est donc sereinement que les Parisiens vont attaquer ce huitième de finale qui est à leur portée. Rappelons que Paris avait terminé 2e du groupe F derrière Dortmund, après une phase de poules en demi-teinte, et que ce tirage est assez chanceux au vu des équipes qui ont terminé à la première place de leur groupe.

…La Sociedad ne gagne plus

Pourtant auteure d’une phase de poules exceptionnelle en terminant devant l’Inter dans le groupe D, la Real Sociedad n’est plus si irrésistible sur la scène nationale ces derniers temps. 7es avec déjà 11 points de retard sur le top 4, ils n’ont pris que 6 petits points lors des 6 derniers matchs, avec justement une défaite ce week-end face à Osasuna (0-1), mais aussi lors du derby basque (2-1), ou encore deux scores nul et vierge contre Vallecano et Gérone. Il faudra tout de même se méfier de cette formation qui a accroché deux fois l’Inter (0-0 et 1-1), et qui propose un jeu attirant et plutôt offensif, mais la dynamique actuelle n’est clairement pas bonne pour le club basque à l’orée de ce 8e de finale aller.

Des retours importants pour Paris, la Real Sociedad décimée

Le PSG va de nouveau devoir faire sans Nuno Mendes, Kimpembe et Skriniar derrière, toujours blessés. En revanche, les deux internationaux Hakimi (Maroc) et Lee Kang-In (Corée du Sud) ont fait leur retour de la CAN et la Coupe d’Asie. Mbappé (29 buts TCC), qui aurait pu connaître une fin de saison après un tacle dangereux reçu contre Brest, a été préservé samedi. Il devrait débuter devant la triplette Ugarte – Zaïre Emery – Vitinha En face, c’est une hécatombe pour les Basques qui vont devoir composer sans un bon nombre de joueurs potentiellement titulaires, à commencer par la recrue hivernale Becker, ou encore les défenseurs Odriozola, Tierney, Munoz et Elustondo. Il y a quand même du solide dans l’effectif pour compenser, notamment derrière avec le Français Le Normand aux côtés de Zubeldia et du capitaine malien Traoré, revenu de la CAN. Kubo (6 buts, 3 passes en Liga) est lui revenu récemment de la Coupe d’Asie. Buteur à 3 reprises durant la phase de poules, Mendez devrait être positionné au milieu avec les cadres Merino et Zubimendi.

Les compos probables pour PSG – Real Sociedad :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pereira, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio, Mbappé.

Real Sociedad : Remiro – Traoré, Le Normand, Zubeldia, Galan – Mendez, Zubimendi, Merino – Oyarzabal, Sadiq, Zakharyan.

Le PSG prend l’avantage à l’aller N

En grande forme et à l’aise au domicile en C1 cette saison (2 victoires, 1 nul), le PSG se doit d’obtenir un résultat au Parc avant le match retour qui s’annonce périlleux. C’est l’occasion contre une équipe Basque fortement touchée par les blessures mais qui reste tout de même compétitive. Ayant en plus éviter les drames habituels des blessures pré-8es, Paris devrait logiquement s’imposer mais il n’est pas impossible de voir la Sociedad inscrire au moins un but contre des Parisiens qui ont encaissé au moins un but sur leurs 5 derniers matchs. Il faudra évidemment un grand Mbappé qui sait se montrer lors des grands soirs de Ligue des Champions (3 buts en C1 cette saison).

