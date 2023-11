Pronostic PSG Newcastle : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur le match PSG – Newcastle

Le bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code X2SOFOOT !

ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.

– Si tu déposes 100€, ZEbet t’offre direct 100€ de bonus et tu as donc 200€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code X2SOFOOT.

Comment récupérer ton bonus ZEbet ?

Pour récupérer tes 100€ de bonus ZEbet, c’est très simple :

Inscris-toi en cliquant ici

Rentre bien le code X2SOFOOT dans le formulaire d’inscription

dans le formulaire d’inscription ZEbet t’offre le double votre 1er dépôt jusqu’à 100€

Dépose par exemple 100€ et mise avec 200€ !

Mise par exemple ton 1er pari de 100€ sur un match.

Peu importe le résultat, tu as 100€ de paris gratuits pour continuer à miser !

Nos pronostics PSG – Newcastle

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,61 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code X2SOFOOT.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 222€ (322€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 1,62 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code X2SOFOOT.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code X2SOFOOT.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 226€ (326€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

Le PSG, prince du Parc

Dans ce groupe de Ligue des champions très homogène, Paris affiche deux visages bien distincts, un conquérant à domicile avec deux belles victoires obtenues contre le Borussia Dortmund (2-0) et l’AC Milan (3-0), et un autre décevant loin de ses bases. En effet, les Parisiens avaient complétement raté leur match aller à St James Park face à des Magpies morts de faim (4-1). Lors du déplacement à San Siro pour y affronter l’AC Milan, on pensait que le club de la capitale aurait appris de ce revers, mais il n’en fut rien. En effet, les protégés de Luis Enrique ont réalisé une entame intéressante avant de lever le pied. Ce mardi, les Parisiens jouent gros et doivent s’imposer avant un dernier match pas simple à Dortmund. Pour cela, Paris doit reproduire ce qu’il a montré contre Monaco (5-2) lors de la dernière journée de Ligue 1. Ce résultat a permis au club de la capitale de confirmer sa 1re place au classement, mais également de redonner confiance à des éléments jusqu’à présent peu décisifs comme Ramos ou Dembélé.

Newcastle moins bien en déplacement

Avec 4 points, Newcastle occupe la dernière place de ce groupe. Ce mardi, les Magpies viennent en France pour rééditer leur performance de l’aller où ils avaient surclassé leurs adversaires, poussés par un public en feu. Depuis ce beau succès, les hommes d’Eddie Howe ont enregistré deux revers contre Dortmund sans pouvoir inscrire le moindre but. À l’instar du club parisien, Newcastle affiche un visage différent à domicile et un autre plus frileux en déplacement. En Premier League, les Toons ont repris confiance en s’imposant avec la manière face à Chelsea (4-1). Ce succès permet à Newcastle (7e) de revenir à quelques unités de la 5e place détenue par Tottenham. Depuis le début de saison, les Magpies cherchent de la régularité dans leurs prestations, capables de battre le PSG, Arsenal ou Man City à St James Park, mais de s’incliner à Bournemouth lors de leur dernier déplacement en date (2-0).

Des absents importants de chaque côté

Convoqué en équipe de France, Warren Zaïre-Emery aura connu une expérience aux émotions fortes entre son but et sa grave blessure. En effet, le jeune milieu de terrain a été durement touché et manquera la fin de l’année 2023. De son côté, le capitaine Marquinhos est également revenu blessé de sélection et sera lui aussi indisponible pour Newcastle. Contre Monaco, Fabian Ruiz a pu s’illustrer, tout comme Ousmane Dembélé, enfin buteur avec Paris. Cette réalisation, qui suit celle inscrite en équipe de France, pourrait être le déclic tant attendu par le percutant ailier. Pas au mieux depuis son arrivée de Benfica, Ramos a également montré un visage nettement plus convaincant contre Monaco. De son côté, Newcastle se présente dans la capitale française avec de nombreuses absences puisqu’en plus de la suspension de Tonali, les Magpies ne pourront pas compter sur Wilson, Burn, Botman, Barnes, Murphy ou Longstaff qui font habituellement partie de la rotation du groupe. En revanche, Isak est revenu le week-end dernier.

Les compositions probables pour ce PSG – Monaco :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, L. Hernandez, Mukiele – Fabian Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos (ou Kolo Muani), Mbappé.

Newcastle : Pope – Trippier, Lascelles, Schar, Livramento – Joelinton, Guimaraes, Willock – Almiron, Isak, Gordon.

Le PSG n’a pas le choix face à Newcastle

Paris joue un match décisif en Ligue des champions face à Newcastle ce mardi soir. Le club parisien nous a souvent déçus lors de ce type de rencontres lors des tours à élimination directe, mais rarement en poules. De plus, en dehors de son match à Milan, le PSG a remporté ses 7 autres derniers matchs, et montre un visage conquérant au Parc des Princes (6 victoires consécutives à domicile). Pour affronter les Magpies, Luis Enrique fera face à quelques absences importantes qui l’obligent à aligner un XI semblable à celui qui a battu Monaco. La seule incertitude vient du poste d’avant-centre où Ramos semble parti pour débuter face à Kolo Muani, décevant contre l’AC Milan et lors du match aller à St James Park. Comme il l’a fait lors de ses deux premiers matchs de poule au Parc, Paris devrait s’imposer et conserver ses chances de qualif. Effacé et moqué à l’aller, Mbappé aura à cœur de briller lors de ce match retour, lui qui a encore marqué vendredi face à Monaco. Son 16e but en 16 matchs avec le PSG cette saison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic PSG Newcastle détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Newcastle se paie Kylian Mbappé et le PSG avec une simple photo