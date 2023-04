Pronostic Naples Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples enfonce le Milan AC

L’affiche du dimanche soir en Serie A nous offre une superbe affiche entre le Napoli et le Milan. Ce choc est d’autant plus intéressant que ces deux formations vont se retrouver d’ici quelques semaines en quart de finale de la Ligue des Champions. Le club napolitain domine de la tête et des épaules la Serie A avec 19 points d’avance sur la Lazio. Quasiment assuré du Scudetto, la bande à Spalletti veut conserver sa forme actuelle pour aborder la Ligue des Champions, l’autre objectif prioritaire de l’équipe. Suite à sa large victoire face à l’Eintracht Francfort en 8e retour de C1 (0-3), Naples a déroulé chezle Torino (0-4) avec une nouvelle superbe prestation du duo Osimhen – Kvaratskhelia. Le buteur nigérian enchaîne les buts avec 21 inscrits en Serie A, mais il est forfait pour cette rencontre, tandis que le Géorgien n’est pas en reste avec 12 buts et 10 passes décisives.

► 100€ remboursés chez VBET en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Le Milan AC, champion en titre, occupe seulement la 4e place du classement avec 23 points de retard sur son adversaire du soir. Conscient que la défense du Scudetto n’est plus possible, le club rossonero a pour mission de finir dans le Top 4 pour accrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions. En Serie A, la formation de Stefano Pioli n’est pas au mieux avec 3 journées sans le moindre succès. Battu sur le terrain de la Fiorentina (2-1), le Milan AC avait ensuite été accroché par la Salernitana (1-1) à San Siro. Déterminés à se racheter lors de la dernière journée, les Lombards sont passés au travers face à l’Udinese (1-3), malgré une réalisation d’Ibrahimovic sur penalty. Dans ce marasme, la formation milanaise est tout de même parvenue à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dominant Tottenham. Pour affronter le club napolitain, Pioli devrait s’appuyer sur un XI classique avec notamment les internationaux français Maignan, Hernandez, Giroud mais aussi le Portugais Leao. A domicile, le Napoli devrait frapper un grand coup face à son futur adversaire en Ligue des Champions même en l’absence d’Osimhen. Porté par son jeu collectif parfaitement huilé et quasiment intraitable dans son stade, le club napolitain devrait dominer le Milan.

► Le pari « Victoire Napoli » est coté à 1,82 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Kvaratskhelia buteur » est coté à 3,23 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 355€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Naples Milan :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Naples Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Real-Chelsea et City-Bayern dans le même tableau : le tirage des quarts de finale de C1