Pronostic Nantes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice trace sa route à Nantes

L’affiche du samedi soir en Ligue 1 nous amène à la Beaujoire avec un duel entre Nantes et Nice. Le club de Loire-Atlantique avait relevé la tête après un début difficile cette saison mais est retombé dans ses travers en s’inclinant 3 fois de suite face à Lens, Reims et Metz. Le week-end dernier, les Nantais avaient l’opportunité de se reprendre lors de la réception du Havre, mais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0). A la suite de ce résultat, les Nantais ont reculé à la 11e place avec 15 points, soit 4 de plus que le premier relégable, et ont vu leur coach Aristouy se faire débarquer, remplacé par Gourvennec. Avec un seul but inscrit lors des 4 dernières journées, Nantes fait face à un véritable challenge lors de la réception de Nice, meilleure défense de Ligue 1.

De son côté, Nice réalise un début de saison incroyable. Si l’arrivée de Farioli avait questionné les observateurs, les résultats sont de très bonne facture puisque le Gym occupe la 2e place de Ligue 1 avec seulement 1 point de retard sur le PSG. Depuis le début de saison, les Niçois s’appuient sur leur solidité pour accrocher des résultats. En effet, avec 4 buts concédés, l’OGCN est de loin la meilleure défense du championnat. Offensivement, le club azuréen rencontre plus de difficultés puisqu’il n’a inscrit que 14 buts. Lors de la dernière journée, on a pu retrouver ces caractéristiques lors de la réception de Toulouse (1-0) avec un court succès. Les Niçois se déplacent à Nantes sur une série de 8 clean sheet consécutifs, et les retours attendus de Boudaoui et Ndayishimiye, et peut-être de Todibo. Impressionnant dans cette entame de championnat, Nice devrait nous faire son grand classique à la Beaujoire avec un succès sans encaisser le moindre but.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

