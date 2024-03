Pronostic Nantes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes se donne de l’air face à Metz

Sauvé in extremis l’an passé lors de la dernière journée, le FC Nantes doit de nouveau lutter pour son maintien. En effet, les Canaris sont actuellement en 12e position avec seulement 3 points de plus que le premier relégable, Lorient. Le week-end dernier, les partenaires de Pallois se déplaçaient en Bretagne pour y défier Lorient, concurrent direct. Alors dans la zone de relégation en raison de nombreuses défaites, le FCNA a réussi à s’imposer contre les Merlus (0-1) grâce au défenseur central camerounais Castelletto. Lors de ce match, Gourvennec avait misé sur une tactique attentiste avec un bloc bas et sur des contre-attaques rapides. Ce dimanche, le FC Nantes va certainement devoir revoir son schéma, car il pourrait devoir prendre le jeu à son compte pour prendre le meilleur sur le FC Metz. Pour cela, Gourvennec compte sur ses hommes forts que sont Mostafa Mohamed (7 buts), Simon ou Mollet, de nouveau convoqué.

Le FC Metz a retrouvé l’élite l’été dernier après avoir passé une seule saison en Ligue 2. Avec le resserrement de la L1 à 18 clubs, l’intensité est nettement plus importante désormais, et le club lorrain s’en rend malheureusement compte. Actuellement en avant-dernière position, le club messin accuse déjà 5 points de retard sur le premier non-relégable. Un mauvais résultat ce dimanche permettrait à un adversaire direct de creuser l’écart. Avant de se déplacer en Loire-Atlantique, Metz est au plus mal, car il reste sur une série catastrophique de 9 revers pour 1 nul lors des 10 dernières journées. Lors du mercato hivernal, les Lorrains ont fait revenir leur buteur Mikautadze en échec à l’Ajax. Ce dernier a seulement retrouvé le chemin des filets le week-end dernier lors de la réception de Lyon (1-2). Le club messin est un grand habitué de l’ascenseur entre la L1 et L2. Revigoré par son succès à Lorient, le FC Nantes devrait trouver la faille face à une formation messine vraiment dans le dur.

