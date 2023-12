Pronostic Montpellier Lens : Analyse, cotes et match de Ligue 1

Lens poursuit son opération remontée face à Montpellier

Montpellier a connu des changements importants l’été dernier avec le départ de Mavididi à Leicester et celui de la pépite Wahi à … Lens. Pour combler ces départs, les dirigeants héraultais ont misé sur le Nigérian Adams et sur le Jordanien Al Tamari, qui ont réalisé de bonnes prestations mais qui manquent de régularité, à l’image de leur équipe. En effet, le MHSC est sur une terrible série de 5 journées sans la moindre victoire avec des nuls à domicile contre Nice et Clermont, pour des revers à Paris, et Monaco et à la Mosson contre Brest. A la suite de ces résultats, la bande à Der Zakarian a reculé en 13e position avec 1 seul point de plus que le premier relégable, Lorient. Le week-end dernier, les partenaires de Savanier se sont inclinés à Louis II face à Monaco (2-0) dans un match marqué par l’expulsion de Kouyate, qui manquera donc ce rendez-vous face à Lens.

Le Racing Club de Lens a connu une entame laborieuse, certainement la conséquence de son nouveau statut mais aussi de départs importants lors de l’intersaison. Progressivement, Franck Haise est parvenu à redresser son équipe qui reste sur une très bonne dynamique en Ligue 1 de 9 journées sans la moindre défaite. Les Lensois sont même sur une série de 3 victoires consécutives face à Marseille (1-0), Clermont (0-3) et Lyon (3-2). Lors de ce dernier succès, les Sang et Or ont souffert mais ont décroché une précieuse victoire. Face aux Rhodaniens, Sotoca a été exclu et manquera ce déplacement dans l’Hérault, tandis que Wahi effectuera son retour. De retour en forme au niveau national, Lens est désormais 6e. Sur une excellente dynamique, Lens devrait prendre le dessus face à une équipe de Montpellier dans le dur.

