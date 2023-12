Pronostic Manchester United Chelsea : Analyse, cotes et match de Premier League

Un coup de Blues pour Manchester United face à Chelsea

La 15e journée de PL se déroule en milieu de semaine avec une très belle affiche entre Manchester United et Chelsea. Ce choc concerne en général le Top 4, mais cette saison les Red Devils sont seulement 7es tandis que les Blues sont un peu plus loin à la 10e place. Auteur d’un très bon exercice l’an passé, United est en souffrance cette saison. En effet, le club cher à Sir Alex Ferguson est sur le point de se faire sortir de la Ligue des Champions et est mal en point en PL. Les Mancuniens accusent actuellement 5 unités de retard sur le Top 4. Dans leur malheur, les Red Devils ont vu Aston Villa perdre des points le week-end dernier. En déplacement à St James Park, la bande à Erik ten Hag n’a pas existé face à des Magpies bien plus mordants malgré un effectif limité qui venait d’enchainer 3 grosses rencontres en une semaine. Le symbole de cette perte de vitesse est Marcus Rashford, impressionnant l’an passé et qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Ce mercredi, les Red Devils jouent gros car un nouveau revers pourrait mettre Ten Hag sous pression.

De son côté, Chelsea se trouve dans une situation délicate depuis le départ de Thomas Tuchel. Cet été, les dirigeants londoniens ont confié la mission de relancer le club à Mauricio Pochettino. L’Argentin a du pain sur la planche car son équipe avait très mal débuté. Mais depuis quelques semaines, on constate quelques signes d’amélioration avec des succès sur Tottenham et Brighton. Face aux Seagulls, les Londoniens ont souffert mais ont réussi à s’imposer en disputant une mi-temps en infériorité numérique. Avec un Badiashile inspiré et auteur de deux passes décisives et un Enzo Fernandez buteur, Chelsea a repris confiance avant ce déplacement à Old Trafford. Comme souvent, les Blues seront handicapés par quelques absences puisque les Reece James et Callagher sont suspendus, tandis que les Fofana, Lavia, Nkunku, Gusto, Chilwell sont sur le flanc. Boosté par sa victoire du week-end, Chelsea pourrait ramener un résultat d’Old Trafford face à des Red Devils loin d’être transcendants malgré un Hojlund intéressant (5 buts en C1, 0 en championnat). En face, c’est Nicolas Jackson (6 buts) le meilleur buteur de Chelsea.

