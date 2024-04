Pronostic Manchester City Real Madrid : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions + 10€ offerts sans déposer d’argent

Pour miser sur l’affiche des quarts retour de mardi, ZEbet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 50€ DIRECT à récupérer si vous déposez. De quoi parier sans trop de pression sur nos pronostics Manchester City – Real Madrid

Un Man City à un tournant de sa saison

Alors que la fin de saison approche, Man City est à un carrefour délicat, aussi proche d’un potentiel triplé C1, Premier League et FA Cup, que d’une saison blanche. En championnat, les Skyblues ont pris seul la tête ce week-end, profitant des défaites à domicile de Liverpool et Arsenal, et voyant désormais une fin de calendrier plutôt tranquille, mis à part le déplacement sur la pelouse de Tottenham à l’occasion de la J37. Depuis le match nul et vierge concédé face aux Gunners, les Cityzens ont tranquillement validé les 3 points face à Villa (4-1), Palace (2-4) et Luton ce week-end (5-1). Dans le même temps, les vice-champions d’Angleterre peuvent s’offrir une deuxième finale de Coupe d’affilée, s’ils parviennent à vaincre Chelsea le week-end prochain. Chaque chose en son temps, puisque les têtes mancuniennes sont logiquement tournées vers la Champions League, et le match retour face au Real Madrid qui les attend ce mercredi. Comme l’année dernière, Manchester City a largement préservé ses chances de qualification au Bernabeu, au détour d’une rencontre d’anthologie qui s’est soldée sur un score de 3 buts à 3.

Le Real presque champion, mais dos au mur en C1

Avec 8 points d’avance sur son rival catalan à 7 journées de la fin, la Maison Blanche devrait soulever son 36e titre de champion d’Espagne sans trop forcer, à l’image d’une saison presque parfaitement maîtrisée, avec une seule défaite au compteur (3-1 face à l’Atlético en septembre dernier). Récemment, les Madrilènes ont disposé de Bilbao (2-0), et de Majorque en déplacement ce week-end (0-1). Attention tout de même à ne pas trop laisser de plumes en Angleterre, puisque le Real disputera le Clasico le week-end qui suit. Pour en revenir au match aller, Carlo Ancelotti et ses hommes pensaient avoir fait le plus dur en inscrivant 2 buts après l’ouverture du score des Cityzens. Au bout du compte, la bande à Bellingham s’est trouvée bien heureuse d’arracher le match nul dans les derniers instants, remettant les compteurs à zéro avant de se déplacer à l’Etihad. Le Real est désormais condamné à réaliser l’exploit de battre Man City dans un stade où ils n’ont plus connu la défaite depuis la saison 2018/2019, contre un certain Olympique Lyonnais.

Ederson, De Bruyne et Walker de retour dans le 11 cityzen ?

Côté City, Kyle Walker devrait faire son retour dans le groupe et même dans le 11 de départ. Par rapport au match aller, Guardiola devrait pouvoir cette fois aligner Ederson dans les cages (de retour de blessure ces dernières semaines) et son serial passeur auteur d’un doublé récemment face à Palace, Kevin de Bruyne (malade mardi dernier), tous deux alignés samedi en championnat Pour sa part, le Real se déplacera sans les blessés Alaba et Courtois, tout comme l’excellent Tchouaméni, suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes.

Les compos probables pour Man City – Real Madrid:

Man City : Ederson – Walker (ou Akanji), Ruben Dias, Gvardiol – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish – Haaland.

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rudïger, Nacho, Mendy – Camavinga, Kroos, Valverde – Bellingham – Vinicius, Rodrygo.

Man City va chercher sa qualifications en demie

Dans une enceinte où les Skyblues n’ont plus perdu depuis fin 2022, difficile de voir autre chose qu’une victoire de Manchester City. Si l’on devrait voir une adversité plus intense que lors de la leçon de football infligée par les Anglais lors du match retour de la saison précédente (4-0), cela devrait être tout de même trop juste pour des Madrilènes qui avaient déjà montré quelques faiblesses dans la double confrontation face à Leipzig au tour précédent. On peut tout de même s’attendre cette fois à voir les Merengue inscrire au moins un but, comme ils l’ont réussi sur chacun de leur rendez-vous de C1 jusqu’ici cette saison, mais avec les retours attendus de Walker, Ederson et De Bruyne dans le 11 cityzen, le champion devait pouvoir se qualifier.

