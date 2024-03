Pronostic Manchester City Copenhague : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des Champions

100€ offerts en CASH pour parier sur Manchester City – Copenhague

Nos pronostics Manchester City Copenhague

► Le pari « Manchester City de 3 buts ou + » est coté à 1,80

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 1,40

► Le pari « Foden buteur » est coté à 2,50

Manchester City doit finir le travail

En s’imposant lors du match aller (3-1) au Danemark, Manchester City a fait un grand pas vers les quarts de finale. En Premier League, les Skyblues ont souffert récemment avec un nul contre Chelsea, et des courts succès face à Brentford et Bournemouth. Le week-end dernier, les Citizens ont mal démarré dans le derby face à United en encaissant un but de Marcus Rashford. En seconde période, City est revenu au score par l’intermédiaire d’un excellent Foden, auteur d’un doublé avant que le Norvégien Haaland ne clôt le score (3-1). Si City est un peu moins dominant dans le jeu, il enchaîne tout de même beaucoup de victoires. Invaincu depuis le 6 décembre et un déplacement à Aston Villa, Man City a depuis quasiment tout remporté(17 victoires pour 2 matchs nuls lors des 19 derniers matchs). Véritable rouleau compresseur, City est aussi toujours en lice en Cup, après une victoire il y a 8 jours à Luton avec un quintuplé exceptionnel de son buteur Haaland.

Copenhague a déjà réussi sa Ligue des Champions

Surprises de ces 8es de finale, Copenhague avait fini en 2e position d’un groupe dans lequel on retrouvait également le Bayern, Manchester United et Galatasaray. En sortant de cette poule très difficile, le champion danois en titre a déjà réussi sa campagne européenne et savait qu’elle aurait du mal à rivaliser face au vainqueur de l’an dernier. Sur la scène nationale, Copenhague est à la lutte avec Midtjylland et Brondby pour le titre. Le week-end, les hommes de Neestrup ont perdu gros en s’inclinant contre Midtjylland (2-0) et se retrouvent désormais en 3e position. Intraitable, Manchester City devrait s’imposer tranquillement avec un Haaland des grands soirs.

Quelle équipe pour Manchester City ?

Avec un choc à venir face à Liverpool le week-end prochain, Guardiola va-t-il prendre le risque d’opérer un turnover? Le catalan devrait selon toute vraisemblance s’appuyer sur un effectif type avec quelques retouches, avec la probable titularisation d’un Alvarez à la place d’un Doku, décevant depuis quelques temps. Dans cette formation, on retrouve des éléments intéressants comme les Cornelius, Claesson, Elyounoussi ou Lerager mais ce dernier est possiblement forfait.

Les compos probables pour Manchester City – Copenhague :

Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Aké – Rodri – Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden – Haaland.

Copenhague : Grabara – Jelert, McKenna, Vavro, Diks – Mattsson, Falk, Goncalves – Elyounoussi, Claesson, Achouri.

Haaland porte encore City ?

Revenu en grande forme, Haaland est, comme Mbappé, toujours à la recherche de buts pour faire augmenter ses stats personnelles. Face à une défense danoise qui prend trop de buts, il est logiquement attendu. Auteur d’un doublé face à Manchester United, Phil Foden a marqué 3 buts sur les 2 dernières rencontres qu’il a jouées et il avait aussi marqué lors du match aller. Vainqueur de 2 buts d’écart à l’aller, Man City devrait s’amuser au match retour.

