Pronostic Majorque Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque et Osasuna se neutralisent

Le match d’ouverture de la 27e journée de Liga nous offre une affiche entre deux satisfactions de la première partie de saison, Majorque et Osasuna. La formation située dans les Baléares pointe en 11e position avec un petit matelas d’avance de 6 points sur la relégation. Régulier depuis l’entame de saison, Majorque reste cependant sur 4 journées décevantes au cours desquelles le club insulaire s’est incliné face à l’Espanyol et Elche, mais aussi lors de la dernière journée sur la pelouse du Real Betis. Entretemps, les Majorquins avaient accroché un nul face à la Real Sociedad (1-1) à domicile. Sur son terrain, Majorque se montre souvent difficilement manœuvrable malgré sa défaite surprise face à la lanterne rouge Elche (seule défaite sur ses 8 dernières réceptions). Le coach Aguirre s’appuie sur son buteur kosovar Muriqi, auteur d’une excellente saison avec 10 buts, mais aussi sur le Sud-Coréen Lee Kang-in. De son côté, Clément Grenier cire le banc, tandis que Kadewere évolue dans un rôle de joker.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Osasuna est calé dans la 1re partie de tableau à la 9e place avec 7 unités de retard sur les places européennes, mais 8 d’avance sur la relégation. Calé dans le ventre mou de Liga, Osasuna a un objectif prioritaire, atteindre la finale de la Copa del Rey. Victorieuse du match aller face à l’Athletic Bilbao (1-0), la formation basque se déplace à San Mames mardi prochain pour tenter d’accrocher son ticket pour la finale face à Barcelone ou au Real Madrid. À l’instar de Majorque, la formation basque reste sur des résultats décevants en championnat, puisqu’elle a enregistré 3 journées sans la moindre victoire avec un nul contre le Celta de Vigo et surtout deux revers face à Valence et contre Villarreal (0-3). L’équipe entraînée par Arrasate compte dans ses rangs des éléments intéressants comme l’Argentin Avila, meilleur buteur du club, l’ancien milieu de Villareal Moi Gomez ou le Marocain Abde. Cette opposition entre deux formations en difficulté lors des dernières journées, et qui ne gagnent plus en Liga, pourrait nous offrir un match cadenassé conclu sur un match nul.

► Le pari « Match nul » est coté à 2,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 295€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Majorque – Osasuna :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Majorque Osasuna encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Osasuna cloue le bec de l'Athletic Club