Pronostic Le Havre Niort : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 2

Le Havre s’en sort face à Niort

Le Havre est logiquement en tête de la Ligue 2. En effet, la formation normande est l’équipe la plus régulière depuis l’entame de saison et celle qui pratique le meilleur football. L’arrivée du duo Bodmer – Elsner a totalement relancé le HAC qui restait sur des saisons décevantes avec Paul le Guen. Actuellement, le club normand caracole en tête de la L2 avec 8 points d’avance sur Sochaux et 9 sur Bordeaux. Depuis l’entame de saison, Le Havre ne s’est incliné qu’une seule fois à Valenciennes au mois d’août. La grande force des Havrais vient de leur défense, qui est de loin la meilleure de Ligue 2 avec seulement 10 buts encaissés. Offensivement, le HAC ne possède pas un buteur spécifique, mais compte plusieurs joueurs avec au moins 3 buts. Avant d’affronter Niort, le club havrais reste sur deux matchs nuls face au Paris FC et contre Sochaux.

En face, Niort n’a pas abdiqué dans la lutte pour le maintien. Au plus mal il y a quelques semaines, le club niortais a décidé de se séparer de Rui Almeida, qui avait lui-même pris la suite de Sébastien Desabre en cours de saison. Depuis ce nouveau changement de coach, Niort vient de remporter ses 2 derniers matchs de championnat face à Dijon (0-1) dans un match couperet pour le maintien et s’est aussi offert Bordeaux (3-1) le week-end dernier. Tombeur du 2e de L2, les Chamois rêvent désormais d’infliger une seconde défaite au leader, Le Havre. Pour cela, Niort compte évidemment sur Boutobba qui réalise un superbe exercice avec 9 buts inscrits. Dans son stade Océane, Le Havre devrait se sortir du piège niortais et décrocher une victoire importante dans l’optique de la montée.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

