Pronostic Laval Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers repart sur de nouvelles bases face à Laval

De retour en Ligue 2 l’an passé, Laval a lutté âprement pour conserver sa place dans l’antichambre de la L1, en réussissant notamment une fin de saison canon. Cet été, les Tangos ont connu une vague de départs importante à l’image de Maggiotti, parti à Bastia alors qu’il avait signé une première partie de saison dernière clinquante, ou des excellents Elisor et Naidji qui ont également quitté le club. Ces 3 hommes étaient des éléments forts du dispositif offensif lavallois. Pour pallier à ces transferts, le club a recruté l’ancien Nîmois et Dunkerquois Tchokounté qui s’en sort souvent au niveau statistiques mais dont les anciennes équipes sont descendues. Lors de la préparation, le Stade a très bien débuté avec deux succès d’entrée face à Avranches et Nantes, avant de caler contre Cholet et le Red Star, et de céder face à Caen.

En face, Angers a vécu un exercice catastrophique en Ligue 1 la saison dernière. Sous la houlette de Stéphane Moulin, le club avait su se caler dans le ventre mou du championnat pendant plusieurs saisons. Son départ il y a un an a été le début du lent déclin du SCO qui a logiquement été relégué. De plus, la formation angevine a connu plusieurs mésaventures extra-sportives qui n’ont pas aidé au redressement du club. Pour tenter de retrouver l’élite au plus vite, le club a notamment misé sur le buteur Niane, le recrutant définitivement en provenance de Metz, et aussi sur le très bon défenseur Jordan Lefort arrivé du PFC. La préparation des hommes d’Alexandre Dujeux, resté au poste, n’a pas été spécialement rassurante avec 3 défaites face à Guingamp, Cholet et Nantes, pour un nul contre Bordeaux et un succès sur le Mans. Mais avec une certaine stabilité et en tant qu’équipe arrivant le L1, le SCO semble en mesure de rebondir lors cette première sortie en prenant le dessus sur une équipe lavalloise qui a connu des départs importants.

