Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter contient la Juventus Turin

L’affiche de la 13e journée de Serie A nous amène dans le Piémont avec le choc entre la Juventus et l’Inter. 2e au coup d’envoi, la Vieille Dame peut récupérer la tête du classement lors de cette opposition. En effet, les Bianconeri n’accusent que deux points de retard sur leur adversaire. Avec 6 points de plus que le troisième, le Milan AC, la Juve semble être partie pour un mano à mano avec l’Inter pour remporter le scudetto. Dans une forme resplendissante, les hommes d’Allegri viennent de remporter leurs 5 derniers matchs. Lors de ces rencontres, les Turinois font souvent la différence par le plus petit des scores mais se montrent très solides défensivement. Lors des 7 dernières journées, la Juve n’a concédé qu’un seul but lors de la dernière victoire face à Cagliari (2-1). Pour affronter l’Inter, Allegri est bien évidemment privé de Pogba, et Fagioli mais aussi des Weah, Danilo et certainement de Locatelli.

En face, l’Inter est sur la lancée de sa saison dernière où il fut tout proche de remporter la Ligue des Champions. Actuellement, les Intéristes occupent la tête de Serie A avec donc 2 points de plus que la Juve. A l’instar de son adversaire du soir, les hommes d’Inzaghi sont en forme puisqu’ils viennent de s’imposer lors des 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ces bonnes performances lui ont permis de s’assurer une place en 8e de finale de la Ligue des Champions. Avant la coupure internationale, l’Inter avait fait le taf face à Frosinone (2-0) avec un but magnifique de Dimarco. Meilleure attaque et défense de Serie A, le club lombard se présente en pleine confiance à Turin. De plus, il peut compter sur un Lautaro Martinez au sommet de son art avec 12 buts inscrits, tandis que Thuram se montre également décisif avec 4 réalisations et 5 passes décisives. Pour ce déplacement, Inzaghi ne pourra pas compter sur Pavard, Cuadrado et Bastoni. Impressionnant depuis l’entame du championnat, l’Inter devrait au moins contenir la Juve.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

