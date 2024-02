Pronostic Inter Atlético : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions + 10€ offerts sans déposer d’argent

Après le carton plein sur les Nantes – PSG et Brest – OM de ce week-end, on vous donne nos pronostics Inter – Atlético. Pour miser, ZEbet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 50€ DIRECT à récupérer si vous déposez.

L’Inter est serein

Pour arriver à ce stade des 8e de finale, les Nerazzurri ont fini en 2e position d’un groupe dominé à la différence de buts par la Real Sociedad. Sur leur parcours, les hommes de Simone Inzaghi sont restés invaincus avec 3 victoires et 3 nuls, dont 2 face aux Basques. Solide sur le plan européen, l’Inter tourne à plein régime en Serie A avec 6 victoires consécutives et une 1re place. Grâce également aux résultats mitigés de la Juventus, les Lombards se sont envolés en tête du championnat. Actuellement, les Intéristes comptent 9 points de plus que leur premier poursuivant mais également un match de retard. Bien parti pour remporter le Scudetto, les Nerazzurri ont déjà soulevé la SuperCoupe d’Italie en prenant le meilleur sur le Napoli. Le week-end dernier, l’Inter s’est baladé face à la lanterne rouge de Serie A, la Salernitana (4-0). Comme souvent, les Martinez et Thuram se sont fait plaisir en inscrivant chacun un but.

L’Atlético en difficulté hors du Wanda

De son côté, l’Atlético Madrid a su remporter sa poule devant la Lazio. Invaincus eux aussi sur leur début de parcours, les Matelassiers avaient remporté 4 matchs pour 2 nuls en déplacement. Une tendance qui se confirme en Liga où la bande à Simeone lutte pour rester dans le Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Après une défaite en déplacement à Séville (1-0), l’Atlético s’est repris de belle manière le week-end dernier en surclassant Las Palmas (5-0). Les Colchoneros ont tout de même perdu 6 de leurs 10 derniers déplacements. Un bilan trop mauvais pour espérer un titre cette saison, d’autant que l’Atlético a déjà perdu la possibilité de le faire en SuperCoupe d’Espagne et est mal parti en demi-finale de Coupe du Roi (défaite 1-0 à domicile face à Bilbao il y a 2 semaines).

Griezmann orphelin de Morata

Ce week-end, Griezmann a été préservé en restant sur le banc tout le match. En son absence, les Llorente, Correa ou Depay ont brillé. Depuis quelques semaines, l’attaquant batave retrouve de sa superbe avec plusieurs buts inscrits. Diego Simeone aura besoin d’un bon Depay, puisque Morata, qui signait une saison stratosphérique, s’est gravement blessé lors de la défaite à Séville. L’Inter devrait être au complet au niveau de son 11 de départ, si ce n’est le forfait d’Acerbi en défense centrale.

Les compos probables pour Inter Milan – Atlético :

Inter Milan : Sommer – Pavard, De Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez.

Atlético Madrid : Oblak – Savic, Gimenez (ou Hermoso), Reinildo – Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino Dias – Depay, Griezmann.

L’Inter solide face à l’Atlético

Le choc de cette semaine des 8e de finale de la Ligue des Champions oppose l’Inter Milan à l’Atletico Madrid. La formation italienne s’était hissée en finale l’an passé où elle s’était inclinée face à Manchester City (1-0) dans un match où elle n’avait pas démérité. De leur côté, les Colchoneros retrouvent la phase finale de la Ligue des Champions après avoir été sortis dès les poules l’an passé. Depuis la fin septembre, l’Inter ne s’est incliné qu’une seule fois, en prolongation de la Coupe d’Italie face à Bologne, et se trouve dans une dynamique exceptionnelle. En difficulté en déplacement et privé de Morata, l’Atlético aura du mal à s’imposer à Giuseppe-Meazza.

