Pronostic Hongrie Serbie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Hongrie confirme face à la Serbie

La Hongrie est certainement l’une des nations européennes qui ont le plus fortement progressé lors des dernières années. Présente en France en 2016, la sélection hongroise était également là en 2020 où elle n’avait pas été épargnée par le tirage au sort en tombant dans le groupe de la « mort » face à la France, l’Allemagne et le Portugal. Malgré tout, les Magyars avaient affiché un visage très plaisant, poussant leurs prestigieux adversaires dans leurs retranchements. Ensuite, la Hongrie a manqué le rendez-vous du Mondial au Qatar, mais a brillé en Ligue des nations où elle fut toute proche de se qualifier pour le Final 4, chutant seulement face à l’Italie. Sur son parcours, la sélection hongroise avait notamment dominé l’Allemagne et l’Angleterre. Sur cette dynamique, la Hongrie a enchaîné lors des éliminatoires pour l’Euro 2024. En effet, les Hongrois ont les commandes de leur poule avec un bilan de 3 succès et un nul, ce qui les placent à égalité avec leur adversaire du jour, la Serbie, qui a cependant disputé un match supplémentaire. Lors du match aller, les Hongrois avaient réalisé l’exploit de s’imposer en Serbie (1-2). Marco Rossi s’appuie sur un groupe assez traditionnel dans lequel on retrouve Gulacsi, Lang, Szalai, Négo, Nagy ou Sallai. Capitaine de cette sélection, Dominik Szoboszlai a pris une autre ampleur depuis son départ à Liverpool, où il réussit des débuts remarquables.

En face, la Serbie était quant à elle présente au Mondial 2022, où elle n’a guère brillé, se faisant sortir dès la phase de poules. Cette sélection peut s’avérer frustrante, car elle possède des éléments brillants, mais qui ont des difficultés à trouver l’alchimie collective. Dans ce début de qualification pour l’Euro 2024, les hommes de Dragan Stojkovic ont donc déjà perdu des points face à la Hongrie (1-2) à l’aller et, plus surprenant, sur la pelouse de la modeste Bulgarie (1-1). Ce samedi, les Serbes seraient inspirés de s’imposer pour ne pas se retrouver sous la menace du Monténégro et vivre une fin des éliminatoires stressante. Avec Mitrovic, Tadic, Kostic, Milinkovic-Savic, Gudelj ou Lukic, la Serbie possède des éléments de grand talent, mais vieillissants pour la plupart. Ce samedi, la Hongrie devrait confirmer son embellie en disposant d’une Serbie sur courant alternatif.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

