Pronostic Eintracht Francfort Naples : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions !

Après les perfects sur le derby milanais, le Classico, le Monaco-PSG et PSG-Bayern, et le quasi perfect sur le Toulouse – OM de dimanche, on tente de vous faire gagner mardi sur ce Francfort – Napoli. Avec en plus des cotes doublées chez Winamax

Eintracht Francfort – Napoli : cotes doublées chez Winamax !

Winamax double des cotes sur tous les 8es de finale aller de Ligue des champions, dont ce Francfort – Naples.

Comment profiter des cotes doublées ? :

Inscrivez-vous sur Winamax en cliquant sur ce lien

Effectuez un premier dépôt. L’offre est limitée à un montant de 50€ sur votre premier pari.

Placez votre 1 er pari jusqu’à 50€ maximum sur un match simple de Ligue des champions, sur un MyMatch ou sur un pari combiné qui contient au moins un match de Ligue des champions.

pari jusqu’à 50€ maximum sur un match simple de Ligue des champions, sur un MyMatch ou sur un pari combiné qui contient au moins un match de Ligue des champions. Si votre pari est gagnant, vous remportez en CASH votre mise multipliée par la cote doublée.

Vous pouvez alors soit rejouer, soit retirer directement sur votre compte ce que vous avez gagné.

Plutôt un Naples à 4,30 ou un Francfort à 6,80 ?

– En pariant par exemple vos 50€ sur la victoire de Naples à Francfort (cotée doublée à 4,30), si le Napoli gagne, vous remportez 50€ x 2,15 x 2 = 215€

– Si vous préférez parier vos 50€ sur la victoire de l’Eintracht (cotée doublée à 6,80), si les Allemands gagnent vous remportez 50€ x 3,40 x 2 = 340€

Nos pronostics Eintracht Francfort – Napoli

Misez par exemple vos 50€ la victoire de Naples face à l’Eintracht (cotée doublée à 4,30), si le Napoli gagne vous remportez 50€ x 2,15 x 2 = 215€ pour 50€ misés seulement !

OU misez par exemple vos 50€ sur un MyMatch : – La victoire du Napoli combinée à un but de Victor Osimhen ou de Kvaratskhelia vous donne une cote doublée à 4,80. Vous pouvez remporter 50€ x 2,40 x 2 = 240€ pour 50€ misés seulement

OU misez par exemple vos 50€ sur un MyMatch : la victoire du Napoli combinée à un but de Victor Osimhen vous donne une cote doublée à 6,40. Vous pouvez remporter 50€ x 3,20 x 2 = 320€ pour 50€ misés seulement

Un Eintracht Francfort irrégulier

L’Eintracht Francfort s’est qualifié pour la Ligue des champions suite à son titre européen décroché en Europa League la saison passée. Tombé dans un groupe homogène, le club allemand a fini en 2e position derrière Tottenham mais a devancé le Sporting Lisbonne ou l’Olympique de Marseille. Sur le plan national, le club de Francfort fait partie des formations qui luttent pour accrocher une place dans le Top 4 de la Bundesliga. Actuellement, la bande à Glassner se trouve en 6e position mais n’accuse que 2 points de retard sur Fribourg, 4e. Surpris à Cologne il y a 10 jours (3-0), l’Eintracht s’est repris le week-end dernier en dominant le Werder Brême (2-0) avec notamment la 10e réalisation de Kolo Muani. De plus, le club de Francfort disputera les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne face à l’Union Berlin suite à son succès sur Darmstadt.

Le Napoli plane

Le Napoli est l’une des formations les plus impressionnantes en Europe. En effet, les hommes de Spalletti tournent à plein régime en Serie A où ils caracolent en tête avec 15 points d’avance sur leur premier poursuivant, l’Inter. Depuis l’entame du championnat, les Partenopei se sont inclinés à une seule reprise cette saison en championnat, lors de son déplacement de reprise à Giuseppe-Meazza face à l’Inter (1-0). Depuis, le Napoli a repris sa marche en avant et a remporté ses 7 derniers de matchs de Serie A. Lors de cette excellente dynamique, les partenaires de Di Lorenzo ont inscrit 19 buts (soit près de 3 buts/match) pour seulement 3 encaissés. Eliminé de la Coppa Italia, Naples va se focaliser sur ses deux objectifs de fin de saison à savoir le Scudetto et la Ligue des Champions. Lors de la phase de poule, le club napolitain avait impressionné en surclassant notamment Liverpool dans le stade Diego Armado Maradona (4-1). En revanche, les Napolitains s’étaient inclinés lors du retour à Anfield (2-0) mais ils étaient alors quasiment assurés de la première place. Vendredi, Naples n’a pas lâché à Sassuolo (0-2).

Des équipes au complet

L’Eintracht Francfort et le Napoli devraient pouvoir jouer ce 8e de final au complet. En effet, le club allemand sera privé de son défenseur français Dina-Ebimbe, et potentiellement de Rode au milieu. Auteur de sa 10e réalisation de la saison le week-end dernier, l’ancien Canari Kolo-Muani affiche également 10 passes au compteur. A ses côtés, on retrouve le danois Lindstrom qui s’impose comme l’un des meilleurs à son poste en Bundesliga. L’Eintracht s’appuie également sur des éléments expérimentés comme Kevin Trapp et Mario Götze ou le milieu Sow – Kamada. En face, le Napoli possède l’une des doublettes les plus efficaces d’Europe avec Osimhen et Kvaratskhelia. Les 2 attaquants ont été décisifs conjointement lors des 4 dernières journées de Serie A. A leurs côtés, on retrouve d’excellents éléments comme Zambo Anguissa, Lobotka, Lozeano ou Kim. De plus, Spalletti dispose de solutions sur le banc avec les Elmas, Politano ou Simeone. Seul Raspadori devrait manquer à l’appel.

Les compos probables :

Eintracht Francfort : Trapp – Tuta, Ndicka, Hasebe – Buta, Sow, Kamada, Max – Lindström, Götze – Kolo Muani. Napoli : Meret – Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui – Zielinski, Lobotka, Zambo-Anguissa – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Le Napoli sur sa lancée

Au regard de ce qu’il produit depuis le début de saison, le Napoli part comme le grand favori de cette rencontre. Impressionnant lors de la phase de poule, les Napolitains comptent sur leur duo d’attaque Osimhen – Kvaratskhelia, encore buteur tous deux vendredi sur la pelouse de Sassuolo, pour renverser l’Eintracht. Alors que le Napoli n’a perdu que 2 fois cette saison (avec en plus une élimination aux tirs au but en Coupe), Francfort est beaucoup moins régulier. Défait à 7 reprises, l’Eintracht s’est incliné déjà 4 fois dans son stade. Sur une excellente dynamique et a priori un peu au-dessus de son adversaire du jour, Naples pourrait prendre une option sur la qualification en s’imposant dès ce match aller.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Eintracht Francfort – Napoli:

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ de bonus offerts pour 50€ misé (1er Pari triplé) avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Eintracht Francfort – Napoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !