Pronostic Toulouse OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 !

Toulouse en forme depuis sa fessée à Marseille

A quelques heures de cette affiche, le TFC doit toujours avoir en souvenir le match aller où il avait été balayé au Vélodrome (6-1) fin décembre. Depuis cette claque reçue pour la reprise, Toulouse a quasiment fait un parcours parfait en ne perdant des points qu’à deux reprises lors de son nul contre Brest (1-1) et lors de sa défaite au Parc des Princes face au PSG (2-1). En effet, le Téfécé a encore du mal face aux top équipes. Le week-end dernier, les Toulousains ont été impressionnants pour décrocher une victoire facile face à Rennes (3-1) mais le Stade Rennais est désormais en difficultés, encore plus à l’extérieur. Grâce à ses 5 victoires obtenues en 2023, la bande à Montanier s’est replacée en 11e position et compte désormais 14 points d’avance sur le premier relégable. En plus de son excellent parcours en championnat, le TFC s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France grâce à son large succès sur Reims (3-1).

L’OM ne lâche pas grand chose

2e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est également sur une bonne série de résultats. A l’instar de Toulouse, l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant le Paris Saint-Germain (2-1) sur des réalisations de Sanchez et Malinovsky. Au prochain tour, les Marseillais affronteront Annecy, qui évolue en Ligue 2. En championnat, la bande à Tudor enchaîne les bons résultats même si elle a perdu des points à domicile lors de ses confrontations face à Monaco (1-1) et Nice (1-3). Le week-end passé, la formation olympienne a fait le taf en déplacement à Clermont (0-2) en s’imposant sur un doublé d’Alexis Sanchez. Avec cette 6e victoire consécutive en déplacement, l’OM est devenu la meilleure équipe de L1 à l’extérieur cette saison. Eliminés de toute coupe d’Europe, les Phocéens peuvent jeter toutes leurs forces dans la bataille nationale, et rêvent de doublé coupe – championnat.

Peu d’absents de part et d’autre

Toujours privé de Healey, son meilleur buteur de la saison passée, Toulouse peut en revanche compter sur un trio offensif en feu composé de Dallinga (8 buts), Ratao (5 buts) et Aboukhlal (6 buts). L’OM doit aussi faire sans un blessé longue durée, Harit, rejoint à l’infirmerie la semaine passée l’habituel défenseur central titulaire Gigot. Sur le côté gauche, Nuno Tavares devrait également passer son tour. Lors du mercato hivernal, Marseille a réalisé un beau coup avec la signature de l’Ukrainien Malinovsky, déjà décisif (2 buts) qui accompagne parfaitement Alexis Sanchez. Le Chilien a inscrit 9 buts en Ligue 1 depuis l’entame de la saison.

Les compos probables :

Toulouse : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – van den Boomen, Spierings, Dejaegere – Aboukhlal, Dallinga, Ratão.

Marseille : Pau Lopez – Mbemba, Balerdi, Bailly – Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac – Malinovskyi, Guendouzi – Sanchez.

L’OM continue sa moisson à l’extérieur

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, Toulouse accueille l’Olympique de Marseille au Stadium. Cette rencontre s’annonce très intéressante au regard de la forme des deux formations mais l’expérience marseillaise devrait prendre le dessus sur la fougue toulousaine. D’autant plus que l’OM est sur une superbe série à l’extérieur (6 victoires consécutives) et qu’elle avait explosé Toulouse au Vélodrome il y a 1 mois et demi. Comme à l’aller, on pourrait voir des buts être marqués des deux côtés. En effet, avec ces 3 buts inscrits face à Rennes le week-end dernier, le TFC est devenu l’attaque la plus efficace des 5 plus grands championnats européens en 2023.

