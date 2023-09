Pronostic Deportivo Alaves Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Athletic Bilbao s’en sort dans le derby face à Alaves

La 6e journée de Liga débute avec un derby basque entre Alaves et l’Athletic Bilbao. Promu cet été après une année passée en Liga 2, Alaves s’en sort plutôt bien dans ce début de saison. En effet, les hommes de Luis Garcia ont remporté leurs deux matchs à la maison face à Séville (4-3) et Valence (1-0), mais se sont en revanche inclinés à l’extérieur face à Cadix (1-0), Getafe (1-0) et contre le Rayo Vallecano vendredi dernier (2-0). Aorès 5 journées, Alaves se retrouve en 14e position du classement avec 3 points d’avance sur Grenade, premier relégable. Ce vendredi, les partenaires de Ruben Duarte s’attendent à un match compliqué face à une équipe de l’Athletic Bilbao en forme.

En effet, le club basque a lancé sa saison par une défaite face au Real Madrid (0-2) mais a depuis parfaitement redressé la barre. Bilbao s’est notamment imposé dans un autre derby à Osasuna (0-2), avant d’enchainer contre le Betis (4-2) et face à Cadix (3-0) lors de la dernière journée. Entretemps, les partenaires de Muniain avaient été tenus en échec à Majorque, souvent performant à domicile (0-0). Ernesto Valverde s’appuie notamment sur les frères Williams qui réalisent une très bonne entame de saison. Nico, le plus jeune, attise de plus en plus les convoitises des grands clubs européens mais est incertain pour ce derby après avoir été forfait le week-end dernier. Son grand frère sera bel et bien présent, tout comme Guruzeta, meilleur buteur du club en ce début de saison (3 buts). Solide dans cette entame de championnat, l’Athletic Bilbao semble en mesure de ramener au moins un nul d’Alaves.

