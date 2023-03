Pronostic Chelsea Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enchaîne contre Everton

Et si Chelsea redémarrait ? Pour la première fois depuis octobre, les Blues viennent de sceller trois victoires à la suite dont deux en Premier League contre les mal classés Leeds (1-0) et Leicester (1-3). Malgré ce regain de forme, ils ne parviennent pas à décoller au classement dont ils occupent le 10e rang, très loin de leur standing habituel. Ainsi distancés dans la course à la Ligue des champions (11 points d’écart avec le top 4), les résidents de Stamford Bridge devront, en cas d’échec en championnat, remporter la C1 pour y participer la saison prochaine. Ils viennent d’éliminer Dortmund en huitièmes de finale (défaite 1-0 à l’aller, victoire 2-0 au retour) et devront monter en puissance pour réussir ce très gros coup. Le retour en forme de Chelsea est aussi celui de son buteur Kai Havertz, buteur sur les deux derniers matchs. Massivement en stars, l’effectif de Chelsea est extrêmement compétitif malgré les forfaits de Thiago Silva, Cesar Azpilicueta voire N’Golo Kanté, s’il ne se sent apte à faire son retour ce samedi.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Pour la deuxième saison d’affilée, Everton (15e) se bat pour son maintien. Chaque point est important pour le club basé à Liverpool, qui ne détient qu’une seule unité de marge sur la zone rouge. Toutefois, les Toffees, vainqueurs en milieu de semaine de Brentford (1-0) grâce à une réalisation de Dwight McNeil dès la première minute, ont joué un match de plus que leurs concurrents directs et ne sont pas à l’abri d’un retour prochain parmi les relégables. Les joueurs de Sean Dyche n’avaient plus gagné en Premier League depuis quasiment un mois (deux défaites et un nul). Il leur faudra se sublimer pour récidiver à Stamford Bridge. Malheureusement pour eux, la logique pourrait être respectée dans cette affiche.

► Le pari « Victoire Chelsea » est coté à 1,43 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 186€ (286€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Havertz buteur » est coté à 2,32 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 366€ (466€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea Everton :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Chelsea Everton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Real-Chelsea et City-Bayern dans le même tableau : le tirage des quarts de finale de C1