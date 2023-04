Pronostic Caen Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen, poussé par tout un peuple pour le derby face au Havre

Cette 33e journée de Ligue2 s’ouvre par un derby, tant attendu de part et d’autre du Pont de Normandie, entre le Stade Malherbe de Caen et le HAC. Les Havrais ont dominé les débats lors de la manche aller, qui s’est conclue sur un score en leur faveur (2-1). Pour leur part, les hommes de Stéphane Moulin n’ont pas été à la hauteur des attentes durant la 1ère partie de saison et n’ont presque plus aucune chance d’accéder à la montée. Actuellement 5èmes en championnat, Malherbe comptent 7 points de retard sur les Girondins, 2èmes. Mieux dans le jeu depuis quelques mois et souverains à d’Ornano, les Caennais s’appuient sur l’enthousiasme de leurs supporters (3e affluence moyenne de Ligue2) pour être la meilleure équipe de la saison à domicile, n’ayant concédé qu’une seule défaite, pour 10 victoires et 5 nuls. C’est pour l’honneur et la fierté de toute une ville qu’ils espèrent s’offrir le scalp de leurs rivaux historiques dans un stade à guichets fermés. Cela n’est plus arrivé depuis 2019, face au PSG, en cité des Ducs de Normandie de voir pareille affluence. Lauréats de 4 de leurs 5 derniers matchs dans leur antre, les Bleu et Rouge, poussés par plus de 20.000 fans, sont remontés à bloc et se doivent de remporter ce match de gala ! Et le retour sur le front de l’attaque, après avoir purgé un match de suspension, d’Alexandre Mendy (15 buts dont 4 sur ses 4 derniers matchs) devrait leur permettre d’être plus que jamais conquérants.

De son côté, Le Havre caracole en tête de la Ligue 2 avec 65 points et demeure invaincu depuis 30 journées. Les protégés de Luka Elsner n’ont plus perdu depuis leur revers subi le 6 août dernier à Valenciennes (1-0). Le club doyen du foot français affiche un bilan de 17 victoires pour 14 nuls et 1 défaite. C’est une saison en toute point historique qui doit leur permettre de retrouver l’élite après 15 années de purgatoire. A noter qu’il s’agit de la meilleure équipe à l’extérieur avec 8 victoires, 7 nuls et 1 défaite. Les Maritimes s’appuient sur une défense de fer avec seulement 14 buts concédés en 32 journées. Les blessures de Thiaré et Desmas les voient un peu moins dominateurs depuis quelques semaines, mais pas besoin de trouver la motivation pour un tel match. Ancien du SMC et désormais directeur technique du Havre, Mathieu Bodmer se veut provocateur et ambitieux après sa déclaration dans le journal Paris-Normandie : « Marquer le but qui éteindrait le rival et ferait taire le stade, ce serait magnifique. » Le Derby est déjà lancé ! A domicile, avec l’envie de prendre sa revanche de l’aller, Caen pourrait s’imposer au terme d’un nouveau match à buts.

