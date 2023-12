Pronostic Cadiz Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad s’impose face à Cadix

Cadix vient d’enchainer 4 fois le même score de 1-1 face à Majorque, le Celta Vigo, Osasuna et Las Palmas. A la suite de ce passage, les Andalous se retrouvent sous pression puisqu’ils sont 17es, soit premiers non relégables, avec seulement 1 point de plus que le Celta Vigo (qui joue mercredi). Pour retrouver la trace d’un succès de Cadix, il faut remonter au 1er septembre et la réception de Villarreal. Depuis 12 journées, les Andalous n’ont plus remporté le moindre match de Liga. Dernièrement, Cadix s’est également fait surprendre en Copa del Rey par Arandina (2-1) qui évolue dans les divisions inférieures. Dans le dur, la formation andalouse enchaîne les résultats décevants et fait face à une Real Sociedad ambitieuse.

En effet, le club de San Sebastian arrive en Andalousie pour consolider sa place européenne. A l’orée de cette journée, la Real est en 6e position. L’an passé, les partenaires d’Oyarzabal avaient fini dans le Top 4 de la Liga et avaient donc décroché leur qualif’ en Ligue des Champions. Sur la scène européenne, les Basques se sont montrés à leur avantage, et même très surprenants, en finissant premiers de leur poule devant le vice-champion d’Europe intériste. En 8e de finale, la Real affrontera le Paris Saint-Germain. Solide, le club de San Sebastian est invaincu lors des 7 dernières journées avec 3 succès et 2 nuls. La semaine passée, la Real a été tenue en échec à domicile par le Betis Séville (0-0), avait ramener les 3 points de Villarreal (0-3) pour leur dernier déplacement en Liga. En forme et très solide derrière, la Real devrait prendre le meilleur sur une équipe de Cadix dans le dur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

